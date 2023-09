El Festival de Teatro Escena Mazatlán 2023 inicia este lunes 25 de septiembre y el maestro Raúl Quintanilla ya se encuentra en Mazatlán para brindar al público una conferencia titulada: “El Carácter y la Personalidad, Rumbos del Triunfo” a las 20:00 horas en el Teatro Ángela Peralta, entrada libre con boletos disponibles en taquilla.

“Vivimos una sola vez de los cero a los 10 años, todo lo demás es un ejercicio de memoria, todo lo que le suceda a usted dentro de los cero y 10 años se va estructurar en una idea que se denomina carácter, el carácter es la parte sofisticada de los seres humanos”, afirma el maestro Quintanilla quien goza de gran prestigio académico e intelectual en las artes escénicas.

“Conozco seres humanos que cuando los oigo hablar, y yo me encargo de trabajar sobre la comunicación en la mentoría, aparte de todo lo que hago en la dirección de escena, he venido moviéndome hacia el campo del lenguaje y de la memoria, a veces escucho hablar a un ser humano y lo primero que me doy cuenta es que, a determinada edad algo le debe haber sucedido, como a todos nos suceden cosas, lo más importante nos sucede en el ámbito familiar, Octavio Paz decía: “Familia, nido de alacranes”, yo lo único que puedo decir, es que el que sale bien librado de la vida familiar, sale bien librado para vivir en sociedad”, comenta al hablar sobre el título de su conferencia.

Nacido en Mazatlán, Sinaloa, Raúl Quintanilla es egresado del Centro Universitario de Teatro, Centro de extensión Académica de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En su desarrollo académico el invitado especial de Escena Mazatlán 2023 ha sido Director del Centro Universitario de Teatro, maestro de muchas generaciones de actores, ha impartido cursos, seminarios y talleres en el Núcleo de Estudios Teatrales, El Foro de la Ribera, La Casa del Teatro y el Centro Universitario de Teatro.Asesor y Director de talento del Proyecto 40, desarrolla planes de carrera para figuras relevantes del periodismo y del panorama intelectual de México, Director de cine y televisión y adaptador de series de Disney en español, conferencista reconocido que ha impartido seminarios de dirección y actuación en varios países.

En público seguramente lo identifica como jurado del exitoso reality de canto “La Academia” a lado de Enrique Guzmán y Arturo López Gavito.

La conferencia “El Carácter y la Personalidad, Rumbos del Triunfo” será presentada en Teatro Ángela Peralta este lunes 25 de septiembre a las 20:00 horas, la entrada será libre con boletos disponibles en la taquilla del TAP. Tel. 669 982 44 46 ext. 103.