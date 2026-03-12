El rock en español suena en el Paseo del Ángel con Declive Band

El Programa Miércoles de concierto recibió en el escenario del Paseo del Ángel a Declive, conformado por jóvenes que pusieron al público a cantar y recordar canciones del rock de los años ochenta y noventa, con el espectáculo “El declive”.

Con Rafa en la guitarra y voz, Dylan en la batería, Felipe en el bajo y Sebas en la guitarra, la banda lleva alrededor de dos años creando música que les apasiona, con una propuesta fresca y auténtica, que busca destacar a través de sus composiciones originales.

Inspirados en bandas emblemáticas del rock en español como Hombres G, la agrupación presentó los temas Voy a pasármelo bien y Un par de palabras. También tocaron Guitarras blancas, una canción de los argentinos Enanitos Verdes.

Para continuar con el ambiente ofrecieron Laura no está, un tema del cantante de origen italiano Nek, que se hiciera famoso en 1996, Cuenta en el sol, de Luis Alberto Spinetta, así como El viejo, del grupo argentino Pappo’s Blues, cerrando el concierto con el cover Fuerte no soy, de Intocable.

Los conductores del programa, Brianda Quintero y Eduardo Lechuga, entregaron a los integrantes de Declive un reconocimiento por su valiosa participación con la que hacen posible que el Paseo del Ángel se convierta en un espacio artístico y cultural abierto a toda la comunidad.