El segundo desfile de ‘Arriba la Tambora’ enciende la fiesta y desborda alegría en el malecón

El malecón de Mazatlán volvió a latir con fuerza durante el segundo desfile del Carnaval “Arriba la Tambora”, donde la música, el baile y la tradición se apoderaron de la noche en un ambiente familiar y festivo.

Desde temprana hora, locales y turistas ocuparon cada espacio disponible para no perder detalle del paso de los carros alegóricos y las comparsas que llenaron de luz y fantasía la avenida costera.

El estruendo de la tambora marcó el inicio de una tarde que fue creciendo en intensidad.

Las bandas sinaloenses se convirtieron en el alma sonora del recorrido, con repertorios que hicieron cantar y bailar a chicos y grandes.

Temas clásicos y éxitos contemporáneos resonaron con fuerza, mientras agrupaciones como Banda Estrellas de Sinaloa de don Germán Lizárraga, homenajeado en esta edición del Carnaval por sus 75 años de trayectoria; Poncho Lizárraga, líder de la Banda El Recodo, que iba acompañado a su hija Ximena II, Reina de la Poesía del Carnaval 2025; Los 2 de la S, que iban acompañando al Rey de la Alegría Javier I “El Chiras”; Max Peraza y su Bandononona; Banda Tradición Sinaloense, Banda La Elemental, Banda Oscuridad, Banda La Cualquiera, Banda La Parranda, entre otras, desataron la euforia entre los asistentes, quienes no dudaron en corear cada canción.

Los carros alegóricos, cuidadosamente diseñados, destacaron por sus detalles, iluminación y mensajes festivos que evocaron la identidad sinaloense.

A lo largo del recorrido desfilaron creaciones de reconocidos artistas y diseñadores como Jorge Osuna, Henry Wilson, Jorge González Rodríguez, José Guzmán, NICATO, Ninots, Kreatos y Ocean Rodríguez, quienes convirtieron cada carro alegórico en una obra itinerante de gran formato.

Reinas y soberanos, entre ellas las dos máximas reinas, Anahí I y Mariana I, saludaron sonrientes al público, lanzando besos y saludando al público mientras avanzaban entre aplausos.

El brillo de los vestuarios y la creatividad de las temáticas hicieron que cada contingente fuera recibido con alegría por el público postrado por toda la avenida del Mar.

Uno de los mayores atractivos fueron las comparsas, con coreografías perfectamente ensayadas, vestuarios llenos de lentejuelas y una energía contagiosa, los grupos de bailarines transformaron el malecón en una pista gigante.

El público respondió con palmas y porras, integrándose al espectáculo y convirtiéndose también en protagonista de la noche.

Familias completas, grupos de amigos y visitantes extranjeros compartieron el mismo entusiasmo, capturando cada momento con sus celulares.