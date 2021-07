$!El sentido de mi vida consiste en escribir, asegura Xavier Velasco

“Carlos Fuentes me dijo una vez que cuando un novelista es bueno, crea todos los problemas que puede y hace la novela más complicada, ya después la descomplica y cuando me lo dijo, alguien dentro de mí se rió porque mi mundo estaba lleno de problemas y yo no sabía que esos problemas eran un entrenamiento, de esto se trata”.

“Yo era de los que me tiraba al drama, en todos los artículos que no me publicaban, que cambiaban, que corregían, cuentos que me rechazaban, y sin embargo dentro de mí hay un terco que dice no me voy a dejar, voy a llegar de cualquier manera y cuando llegas, como cuando gané el Alfaguara, me fui chillando como tres kilómetros... siempre hay algo bueno que sale de lo malo”.