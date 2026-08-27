El Taller de Ópera de Sinaloa da la bienvenida a 10 nuevos talentos de la música nacional

Un pianista y nueve cantantes líricos de diversas ciudades del país fueron seleccionados para integrar la generación 2026-2027 del Taller de Ópera de Sinaloa, tras un proceso de audiciones en Culiacán.

Los talentos, informó el Instituto Sinaloense de Cultura, recibirán una beca mensual de 15 mil pesos de septiembre de 2026 a agosto de 2027, con posibilidad de renovación. Esta iniciativa busca impulsar sus carreras en el canto lírico y la música.

El Taller de Ópera de Sinaloa (TAOS) es un programa del Isic dedicado a la formación y desarrollo de cantantes líricos y músicos. Ofrece entrenamiento integral para preparar a los artistas para producciones operísticas y concursos nacionales e internacionales.

La convocatoria nacional atrajo a jóvenes de todo el país. Los seleccionados son Blanca Nayleth Espinoza Rodríguez, soprano (Sinaloa); Samantha Naomi Sánchez Sánchez, soprano (Nayarit); y Alejandro Hernández Pacheco, tenor (Sinaloa).

También figuran Érick Daniel Plantillas Rodríguez, bajo-barítono (Nayarit); Cyan Alejandro Rangel Ramírez, bajo (Sinaloa); Ana Priscila Sotomayor Delgado, soprano (Baja California); y Evelyn Jessica Tovón Cerón, soprano (Estado de México).

Completan la lista Belén Elisama Valenzuela Mata, mezzosoprano (Sinaloa), y Ana Cecilia Ruiz Antelo, soprano (Sinaloa). Como pianista acompañante fue seleccionado Alan Eduardo Mendívil Valenzuela (Sonora).

La continuidad de la beca estará sujeta a la calidad del desempeño, buena conducta y cumplimiento de los lineamientos internos del TAOS, de acuerdo con lo establecido por el Instituto Sinaloense de Cultura.

Los nuevos integrantes deberán presentarse en las instalaciones del instituto en Culiacán el lunes 1 de septiembre de 2026 a las 10:00 horas, para la firma de su carta compromiso y el inicio de actividades.

Durante un año, el TAOS les brindará sesiones de coaching vocal y musical, clases de actuación, repaso con pianistas y participación en conciertos y producciones de la temporada.

El programa también incluye preparación para concursos y la posibilidad de participar en producciones musicales y operísticas con la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (OSSLA).

El jurado calificador estuvo integrado por maestros del Taller de Ópera de Sinaloa y por su director artístico, el tenor José Manuel Chú Reyes.