Con acompañamiento al piano de la maestra Zlatina Valkova, iniciaron con “What child is this”, de William Chatterto, cantada por el bajo Cyan Rangel, a la que siguió “Hark! The herald angels sings”, de Félix Mendelssohn, en voz de la soprano Samantha Sánchez.

El tenor Liuis Cornejo interpretó el villancico tradicional francés ‘Angels we have heard on high’.

La guamuchilense Claudia Puebla cantó “The first Noel” (La primera Navidad) de John Stainer en una bella interpretación, y el tenor Luis Cornejo siguió con el villancico tradicional francés “Angels we have heard on high” mientras que las voces varoniles del Taller cantaron la clásica “Santa Clos is comin to town” (“Santa Clos llegó a la ciudad”) de John Frederick Coots / Haven Gillespie en las voces de los tenores Luis Cornejo, Alejandro Pacheco y Pablo Falcón, y el bajo Cyan Rangel en una versión muy aplaudida.

Continuó con un tema latino, “Navidad nuestra”, del argentino Ariel Ramírez, en la voz del mazatleco Alejandro Pacheco, mientras que Evelyn Tovón, de Ecatepec, provocó aplausos con su interpretación de “Pie Jesu” (Piadoso Jesús) de Andrew Lloyd Webber y un cuarteto integrado por Claudia Puebla, Samantha Sánchez, Alejandro Pacheco y Cyan Rangel cantaron admirablemente “Joy to the world” (Alegría al mundo), de Georg Friedrich Haendel.

El programa prosiguió con una pieza mexicana, “Por el valle de rosas”, del michoacano Miguel Bernal Jiménez, interpretada por el tenor coahuilense Pablo Falcón, y Jessica Torrero fue muy aplaudida por los cálidos matices con que interpretó “Gesù bambino”, de Pietro Yon, y una de las más hermosas del repertorio, el “Cántico de Navidad”, de Adolphe Adam, interpretada por un cuarteto integrado por Evelyn Tovón, Jessica Torrero, Pablo Falcón y Luis Cornejo.

Luego llegó la parte en que cantaron todos, que abrió con un villancico español, “Campana sobre campana”, de Manuel Navarro Mollor; “Adeste fideles”, de John Reading; “Noche de paz”, de Franz Xaver Gruber,” y cerró con un tema latino, “Feliz navidad”, de José Feliciano, con las que lograron entusiasmar aún más al público, que no dejó grabarlos con sus celulares.

Y a petición de los asistentes, concedieron un pilón, con “Santa Clos is comin to town”, esta vez cantada por los ocho integrantes, cerrando así una noche maravilloso cerca del árbol navideño con que se adorna la explanada del ISIC.