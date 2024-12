El Taller y Coro de la Opera de Sinaloa estará en el templo del Padre Cuco

El Taller y Coro de la Ópera de Sinaloa, dos de las compañías artísticas del Instituto Sinaloense de Cultura, inician este jueves una serie de presentaciones en la ciudad como parte del Festival Navideño 2024, dentro del cual se presentan a las 18:30 horas en la Iglesia del Espíritu Santo (del Padre Cuco), en Las Quintas, en un concierto con entrada libre.

El Taller de Ópera, que dirige el tenor José Manuel Chu, y el Coro de la Ópera que dirige Marco Antonio Rodríguez, se presentarán, además, con el mismo programa, este domingo 15, a las 17:00 horas, en el Ágora Rosario Castellanos del ISIC, y el próximo lunes 16 a las 18:30 horas cantarán en la Parroquia de Cristo Rey (Colonia Burócrata, Culiacán), con acompañamiento al piano de Zlatina Valkova y Salomón Gil.

Y el martes 17, a las 17:00 horas, participarán en el Concierto Navideño de las Orquestas de la Escuela Superior de Música del ISIC, en el Ágora Rosario Castellanos del ISIC. Todos los conciertos con entrada libre.

El programa se integra con las piezas Por el valle de rosas, de Miguel Bernal Jiménez, en la voz de Ana Cecilia Ruiz; Duerme, Santo Niño, de María Obregón, cantada por Elisa Haro; Oh, noche santa, de Adolph Adam, cantada por el coro con la soprano Yuri Salazar como solista, y la clásica Oh, Blanca Navidad, de Irving Berlin, en la voz del bajo Daniel Plantillas.

Además, Laudamuste, de Antonio Vivaldi, And the glory of the Lord, de Georg F. Haendel; Aleluya, también de Haendel, a cargo del Coro, para seguir con algo más moderno, Nella Fantasía, de Ennio Morricone, en la voz del tenor Alejandro Pacheco, y Laudate Dominus, de Wolfgang A. Mozart, con la soprano Jessica Torrero y el Coro.

La celebración incluye además la pieza Gesu Bambino, de Pietro Yon, cantada por el tenor Iván Valdez; Pie Jesu, de Andrew Lloyd Webber, con la soprano Evelyn Tovón; Let is snow, de Jule Styne, por el bajo Cyan Rangel, y All I want for Christmas, de Mariah Carey y Walter Afanasieff, en la voz de la soprano Vianey Martínez.

Para cerrar, algo de sabor latino, con el villancico venezolano Burrito Sabanero, de Hugo Blanco, cantada por el Coro; Noche de paz, de Franz Xaver Gruber, por el Coro y solistas, y finalmente, todos, Feliz Navidad, del portorriqueño José Feliciano.