El Teatro Ángela Peralta es espectacular y su acústica es impresionante: Tatiana Bilbao

La reconocida arquitecta mexicana Tatiana Bilbao, diseñadora del Gran Acuario Mazatlán “Mar de Cortés”, visitó el Teatro Ángela Peralta. Durante su recorrido, el cronista oficial de Mazatlán, el maestro Enrique Vega Ayala, compartió con ella la rica historia del teatro y su importancia en la cultura del puerto.

Tatiana Bilbao expresó su admiración por el Teatro Ángela Peralta, destacando su escala e intimidad, calificándolo como un lugar “espectacular” con una acústica impresionante.

“No es un teatro que se presenta así mismo como este grandioso lugar, sin embargo, es un grandioso lugar y eso no puede ser más elegante, uno entra al patio que es tan íntimo que después abre las puertas, para entrar a un lugar super bonito y muy especial, con una acústica espectacular, todo lo que ha pasado aquí me parece el rol fundamental de una institución que no todos hacen, pero esta sí”, expresó la arquitecta mexicana con reconocimiento internacional.

“Mazatlán tiene todo, tiene un entorno natural precioso que da sustento a esta vida tan rica, histórica, cultural, política y sin quitar la cereza del pastel que es la gastronomía, comida espectacular”.

La arquitecta se refirió a la importancia de regresar a Mazatlán a los espacios que ha creado para ver cómo han sido ocupados y cómo fluye la vida en ellos, ya que para ella la arquitectura no existe hasta que es ocupada y considera que la ocupación es parte fundamental de su profesión, por lo tanto, volver es observar y constatar cómo se utilizan esos espacios.

Tatiana Bilbao expresó que es evidente la responsabilidad del cuidado de los espacios en Mazatlán, ya que eso hace entender que a través su cuidado también se da sustento económico para realizar todos los eventos que se tiene en el puerto y sostener la economía turística del lugar, el proceso es un círculo virtuoso absolutamente necesario.

