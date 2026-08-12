El tenor José Manuel Chú impulsa el talento sinaloense en Curso de Perfeccionamiento Vocal

Con el respaldo de la calidad artística y pedagógica que distingue al tenor José Manuel Chú, más de 50 cantantes participan en el Curso de Perfeccionamiento Vocal, impartido en el Salón del Coro Ángela Peralta, dentro del Centro Municipal de las Artes (CMA).

El taller reúne a alumnos de la Licenciatura en Canto del CMA y a solistas del Coro Ángela Peralta. Durante una semana de intenso trabajo, los participantes reforzarán su técnica vocal y desarrollo escénico. La jornada formativa culminará con un concierto de clausura el próximo sábado 15 de agosto a las 19:00 horas en Casa Haas.

Para el maestro José Manuel Chú, regresar a Mazatlán tiene un significado especial, pues en este puerto dio sus primeros pasos profesionales como integrante del Coro Ángela Peralta y como solista bajo la guía del maestro Antonio González.

“Vamos a trabajar para poder desarrollar la cuestión técnica y la histriónica, a ver qué encontramos en ellos, en este primer día me he encontrado varias sorpresas, con voces sinaloenses, como siempre maravillosas, y lo que más deseo es sembrar en ellos la conciencia del bel canto, que, si encontramos el defecto, ayudarlos a solucionarlo”, expresó el tenor, quien agradeció la invitación de la maestra María Murillo para liderar este proceso.

Durante las sesiones, el especialista aborda la voz como un instrumento integral. La propuesta no solo busca perfeccionar la emisión y la proyección del sonido, sino también potenciar las capacidades emocionales y expresivas de los jóvenes, permitiendo que los coristas descubran nuevas posibilidades como solistas que los lleve a mejorar como cantantes.

Con este tipo de espacios, el Instituto Municipal de Cultura promueve el perfeccionamiento artístico y la consolidación de las nuevas generaciones de cantantes en la región.