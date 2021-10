$!El trabajar con Óscar Liera fue una gran escuela, asegura la actriz Claudia Apodaca

“Tuvimos esa dicha de que Óscar escribiera para el material humano que tenía, y empezó a escribir El jinete de la divina providencia y sobre la marcha veíamos los avances que teníamos y me muero de orgullo de que un personaje se llamara Claudia y tuve la dicha de trabajar con los fundadores del TATUAS ”, precisó.

En evento transmitido vía Facebook Live a través de las Cuentas Cultura UAS y Radio UAS respectivamente, la actriz recuerda que no hubo una puesta en escena en particular que la haya marcado, como comúnmente sucede.

“Para mí fue algo grandioso y fue un aprendizaje tremendo, porque Óscar intentó cultivarnos mucho, hacíamos varios talleres, de expresión corporal, un poco de análisis de texto, en fin, no sólo es de subir al escenario y ya, sino de que para poder entender el juego hay que hacerse de más herramientas, de alguna manera estaba haciendo una escuela de teatro”, detalló la actriz de teatro Claudia Apodaca al participar en UniversArte .

Respecto a su experiencia en su peregrinar como directora, recalcó “yo tengo un ejemplo a seguir, que es Martha Salazar, en lo que me ha tocado trabajar aquí en Sinaloa, no he visto a una mujer más entregada, más disciplinada y con más compromiso que esta mujer. Todavía cuando tuve la osadía de dirigirla en el 2005 en Las Ubarri, era la primera que llegaba con el texto memorizado, de una disciplina y una humildad impresionante”.

Agregó que se ‘aventó’ a dirigir no empezó de la nada, ya traía un bagaje y la gente ya sabía de ella.

“Me tocó trabajar con varias mujeres muy talentosas pero yo sentía la necesidad de seguir diciendo cosas, de tener mi propia voz y así me fui ‘aventando’ a hacer determinadas cosas y ha sido una experiencia muy grata”.