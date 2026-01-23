’El último diálogo’, despiden el legado literario de Alonso Guerra

En un ambiente de reconocimiento y profunda emotividad, se llevó a cabo una edición especial de ‘Diálogos por nuestra historia’, titulada ‘El último diálogo: Recordando a Alonso Guerra’, jornada concebida como homenaje y despedida al maestro Alonso Guerra, reconocido promotor de la literatura en el puerto.

Durante este encuentro, compañeros de trabajo, familiares, estudiantes y escritores locales compartieron anécdotas, vivencias y reflexiones que permitieron reconstruir el legado humano y profesional de Alonso Guerra, así como la huella que dejó en varias generaciones a través de su labor educativa y cultural.

La actividad fue organizada por el Centro Municipal de la Artes, a cargo de la maestra Liliana Aréchiga, a través de una charla guiada por Xóchitl Quintero, Julio Recinos y Ramón Gómez Polo, entrañables amigos y compañeros, donde cada uno aportó testimonios que dieron forma a un retrato cercano del maestro Guerra, destacando su compromiso constante con la formación de lectores y su capacidad de convocar en torno a la lectura.

En su mensaje, Liliana Aréchiga expresó que este diálogo tuvo un significado especial tanto para el equipo organizador como para la comunidad que acompañó al maestro a lo largo de su trayectoria.

“Este evento fue muy especial para el maestro Alonso Guerra el cual concebimos como un cierre, no del programa, sino como un proceso que como equipo de trabajo llevamos varios días reflexionando y que consideramos necesario tanto para reconocer su trayectoria como para cerrar este ciclo de manera colectiva”, comentó.

“Creímos importante que no solo nosotros pudiéramos expresar lo que significó Alonso Guerra, sino también la gente que lo apreciaba, y afortunadamente hubo mucha participación de personas que quisieron compartir alguna anécdota o experiencia con él”, añadió.

Aréchiga destacó que una del as cualidades más notorias de Alonso Guerra era su capacidad para generar interés y cercanía, logrando siempre una notable asistencia en sus actividades y un impacto profundo en sus alumnos.

En ese sentido, añadió que su mayor legado radica en la responsabilidad que ahora asumen quienes continúan con su labor, que es el mantener vivo el impulso por la lectura en un contexto donde, el gusto por los libros enfrenta múltiples desafíos.

“Creo que todos nos quedamos con lo que él deja y con la responsabilidad que ahora tenemos de seguir haciendo crecer ese trabajo que impulsó con tanta convicción. Fue un gran promotor de la lectura y de una disciplina que, lamentablemente, poco a poco ha ido perdiendo presencia, pero él lograba rescatar a muchos jóvenes y encaminarnos hacia este arte”, declaró.

Asimismo, la directora del Centro Municipal de las Artes recordó que una de las preocupaciones constantes de Guerra era diseñar estrategias para acercar a niños y jóvenes a la lectura y las bibliotecas, inquietud de la que surgieron diversos programas que actualmente se mantienen activos.

Entre ellos, se encontraba el taller de registro de memorias, dirigido a adultos mayores, el cual ha tenido una respuesta significativa y se convirtió en un ejemplo del impacto social y emocional que la literatura puede generar.

La jornada concluyó con un ejercicio de memoria colectiva y gratitud, reafirmando la importancia de preservar y fortalecer el trabajo cultural que Alonso Guerra dejó, y que día con día impulsó con convicción, sensibilidad y un profundo amor por la palabra escrita.