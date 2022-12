El viernes 16, Concierto Navideño de la OSSLA y el Taller y Coro de la Ópera de Sinaloa

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes cerrará el año con un Concierto Navideño este viernes 16 de diciembre a las 20:00 horas, en el ágora Rosario Castellanos del Instituto Sinaloense de Cultura, donde contará con la presencia del Taller y Coro de la Ópera de Sinaloa, en una función abierta a todo el público.

Dentro del Festival Navideño 2022, las tres compañías del Isic interpretarán un programa estrictamente navideño con villancicos y temas de la suite El cascanueces, de Piotr I. Tchaikovsky, como la Danza del hada de azúcar, Danza árabe, Vals de las flores, Obertura Miniatura y Trepak, danza rusa, así como A most wonderfull Christmas y Sleigth ride.

Coro y solistas del Taller de Ópera cantarán temas como Noche de paz, O Holy Nigth, A Christmas day, Gesu bambino, The many moods of Christmas y Feliz Navidad, entre otras.

La dirección artística está a cargo del maestro Miguel Salmón del Real, mientras que el Taller de Ópera es dirigido por el tenor José Manuel Chu y el Coro de la Opera está a cargo del barítono Marco A. Rodríguez, quienes han sumado esfuerzos para despedir el año en grande con este concierto.