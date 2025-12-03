El viernes y sábado se exhibirán los 38 cortometrajes de ECINORT 2025

Este viernes 5 y sábado 6 de diciembre a las 16:00 horas, en la Sala Lumière del Instituto Sinaloense de Cultura se exhibirán las 38 piezas seleccionadas en la XVI Muestra Expresión Cinematográfica Norte (ECINORT) 2025, las mejores de las cuales fueron premiadas hace una semana en la Sala Audiovisual del Museo Trapiche de la ciudad de Los Mochis.

Para quienes no pudieron estar presentes en el acto de premiación y como una manera de presentar la calidad de los trabajos audiovisuales que se producen en la entidad y en otras ciudades del país en su vertiente nacional, el ISIC exhibirá los trabajos seleccionados en las cuatro categorías convocadas.

En la categoría Panorama Ficción Sinaloense, los trabajos seleccionados son: “A nadie le gusta perder” (dirección Michel Olavarría, de Mazatlán), “Aquí no pasa nada” (Dir. Issac Cordero, de Los Mochis), “Arihuá” (Dir. Guillermo Véjar, de Los Mochis), “El Último Vuelo” (Dir. César Alejandro Escobedo Cota, de Los Mochis), “El Olor” (Dir. Irán Soto, Culiacán), “El Responso” (Dir. Gamaliel Román Vega, El Fuerte), “Espérate sentado” (Dir. Luis Alfredo Rubio Cebreros, Culiacán), “La Danza del Colibrí” (Dir. Miguel Azarte, de Los Mochis) y “La Máquina” (Dir. Emilia Plascencia, de Culiacán),

También, “La mujer de blanco” (Dir. Eduardo Valenzuela, de Los Mochis), “Óxido” (Dir. Alma Torres, Culiacán), “Platillos voladores” (Dir. Robin Valenzuela, de Los Mochis), “¿Por Qué Te Vas?” (Dir. René Esquerra, de Culiacán), “Sinvergüenzas” (Dir. Jorge Villarreal, de Culiacán), “Sonido Ambiental” (Dir. Jesús G. García, Angostura), “Te veo mañana” (Dir. Alan Granados Robles, de Culiacán), “Tulio & Elvira” (Dir. Carlos Manuel Vega Apodaca, de Los Mochis) y “Uno de muchos” (Dir. José Eduardo Alvarado Ibáñez, de Mazatlán).

En el Panorama Cineminuto, las piezas seleccionadas son: “(Amar)illo” (Dir. Issac Cordero, de Los Mochis), “¡Ay, Pepe!” (Dir. Luis Ramos, de Los Mochis), “Atardecer Utópico” (Dir. Gerardo Reyes Rivera, de Mocorito), “Cállese el hocico” (Dir. Luis Ramos, de Los Mochis), “Capitanes del ayer y mañana” (Dir. Seth Klaudt, de Los Mochis), “Cineasta Mexicana” (Dir. Diana Ornelas, de Los Mochis); “Metamorfosis” (Dir. Eduardo Valenzuela, de Los Mochis) y “Semillas” (Dir. Jesús Fernando Meza Parra, de Los Mochis).

En la categoría Panorama Nacional, los seleccionados son “Emilia” (Dir. Saraí Aniyensi Loeza Landa, de Xalapa, Veracruz), “Emma” (Dir. José Eduardo Alvarado Ibáñez, de Mazatlán), “Larrica Tesis” (Dir. Rodrigo Ávila Cardona, Puebla), y “Zambo” (Dir. Aldair Acosta Moctezuma, de Puente Nacional, Veracruz).

Y en la categoría Panorama Documental, los seleccionados son “Apoma” (Dir. Irán Soto, de Culiacán), “El último turistero” (Dir. Priscila Chávez Flores y Mauricio Ademir Ortega Pérez, de Tijuana, B.C.), “Gracias por dejarme verte” (Dir. José Luis León Leal, de Culiacán) y “Hacia el progreso” (Dir. Luis Enrique Castañeda Martínez, de Gómez Palacio, Durango).

Además, “Hasta dónde llega el arte” (Dir. Oscar Josué Gutiérrez Briones, de Navolato), “La piel de nuestra memoria” (Dir. Edmundo U. Galicia Aguirre, de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca), “Sáquenme de Culiacán” (Dir. Libertad Garfias, de Culiacán) y “Todo sobre mi madre” (Dir. Eduardo Valenzuela, de Los Mochis).