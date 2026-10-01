‘El violín que canta’ resuena en el Paseo del Ángel

Entre los pasajes más emotivos de la jornada destacaron interpretaciones de clásicos internacionales como Can’t Help Falling in Love —banda sonora del filme Blue Hawaii —, What a Wonderful World , Fly Me to the Moon de Bart Howard, Can’t Take My Eyes Off You de Frankie Valli y Sway , popularizada por Michael Bublé.

El joven músico deleitó al público asistente en el corazón de la capital sinaloense con un repertorio versátil que abarcó grandes éxitos de distintas épocas.

La música clásica y contemporánea se apoderó del Paseo del Ángel en una velada llena de calidez y virtuosismo, donde el violinista universitario Ernesto Higuera presentó el recital ‘El violín que canta’ , como parte del programa Miércoles de Concierto .

El romanticismo de la música mexicana también tuvo un lugar especial en la velada. Higuera hizo vibrar las cuerdas de su instrumento con piezas inmortales como Cien años, de Pedro Infante; Sabor a mí, de Álvaro Carrillo; Contigo aprendí, del maestro Armando Manzanero; y Cómo han pasado los años, de Álvaro Ferro.

Asimismo, rindió homenaje a la música popular con arreglos de Si no te hubieras ido, de Marco Antonio Solís “El Buki”, y Tatuajes, del recordado Joan Sebastian.

Pensando en las nuevas generaciones y en el público joven, el artista incluyó en su programa éxitos contemporáneos como Fantasmas de Humbe, Risk It All de Bruno Mars, Until I Found You de Stephen Sanchez, Stuck With U de Ariana Grande y Justin Bieber, y A Thousand Years de Christina Perri.

El evento se transmitió en vivo a través de Facebook Live mediante las plataformas oficiales de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y Cultura UAS, permitiendo a internautas de diversas partes sumarse a esta fiesta cultural.

Al finalizar la presentación, el músico recibió un merecido reconocimiento por su participación en este esfuerzo coordinado por la Dirección General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Bienestar Universitario, Radio UAS y la Facultad de Artes, consolidando una vez más el compromiso universitario con la difusión del arte en los espacios emblemáticos de Culiacán.