Electrizante inicio del Festival de Rock Sinaloa 2025

CULIACÁN._ Con un coctel de rock alternativo y reggae salpimentado con punk y heavy metal, cuatro bandas estatales abrieron fuerte el Festival de Rock Sinaloa 2025 en su edición 26, de regreso a su sede original en el Ágora Rosario Castellanos del Instituto Sinaloense de Cultura, donde una multitud de jóvenes se congregó para degustar las distintas vertientes del género en esta añeja tradición anual.

Abrió Aluxes (de Culiacán) con una propuesta de reggae a cargo de Enrique Rashide Serrato en el bajo; Abel Alejandro Lizárraga en la batería; Jesús Félix Olivas en la guitarra principal y en el manejo de rap; Manlio Fabio Herrera en el sax, la flauta y el teclado, y José Carlos Maldonado en la voz principal y la guitarra electroacústica. Interpretaron piezas de su autoría como “Eres tú”, “Caña aromática”, “Guerra / Qué calor”, “Adiós”, “Caminando voy” y “No más violencia”.

A su turno, Iviarum (de Mazatlán) ofreció una muestra de rock alternativo con piezas como “En la oscuridad”, “Funk 123”, “La sátira”, “Arenas movedizas”, “Música & Alma”, “Maquiavélico” y “Pinche gente”, con la participación de Alexis Villasana en la voz; Andrés Higadera en la batería; Misael Alapizco en el bajo, y Christian Alán Rentería en la guitarra.

Integrado por Gustavo García en la batería, Sergio Zúñiga en el bajo, y Ulises Reyes en la guitarra y voz, el trío Devastar (Culiacán) inició el slam con sus melodías en el género punk con los temas “Cabezas de perro”, “Algoritmo y decoración”; “La hija del tigre”, “Dimensiones”, “Mappets in NY”, “Prejuicio familiar”, “Seshing”, “Oráculos” y “Violencia intrafamiliar”, entre otras.

Electrizante el cierre con el heavy metal de Sagreveht (Culiacán), con Hiram López en la voz; Sócrates González y Alejandro García en las guitarras; Damián Enrique en el bajo y Aldo Hernández en la batería. Ellos interpretaron temas en inglés como “Witness Me”, “Looks Like Trash”, “Distraught”, “Sahara Rain”, “Strange Love”, “Reinventing Hell” y “22 Levels”, “Caliphate”, “Journey To The West”, “Gift of Reverence” y “Bringer of Rain”.

Continúa el programa

El programa continúa este sábado 29, a partir de las 16:00 horas, con el rock alternativo de Audiofuz (Culiacán), el dream pop de Canela (Culiacán) y el alternativo de La Sombra (Escuinapa), así como el reggae de Guerrilleros Band (Mazatlán) y cierra con el metal de las chicas que integran Bloody Benders (CdMx).