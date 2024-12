Elenco de ‘Pedro Páramo’ charla con lectores en la FIL

“Las ventas del libro se dispararon en su estreno, llevó la historia fuera del círculo especializado y catapultó a Comala y sus personajes a todo el mundo, ahora desde las pantallas”.

La dinámica de la charla era sencilla: los actores leían un extracto de la novela y luego la gente podía ver la escena de la película que le correspondía. A partir de ahí, se lanzaron algunas preguntas alrededor de la tarea que significó trabajar en este ambicioso proyecto, salpicado con los comentarios de Poot Herrera (quien conoció personalmente a Rulfo) analizando la obra y su impacto en las letras mexicanas.

El primero en leer fue quien interpretó al patriarca, Manuel García Rulfo. Retomó el momento en que Manuel Páramo se encuentra en el desierto con un arriero, pues uno de los detalles que distinguen a esta adaptación, según palabras de Payó González, es que respeta la estructura de la novela.

Pero la conversación realmente comenzó cuando hizo la pregunta que no podía evitarse: ¿se debe o no adaptar a Pedro Páramo? Y Poot Herrera fue la indicada para responderla. Antes de entrar en materia, agradeció que la cinta haya logrado acercar a sus alumnos en Estados Unidos a la obra de Rulfo. Sin embargo, habría que dejar algo en claro: se trata de una adaptación, no de una adopción.

“Es una lectura, una interpretación” de la novela, y considera que es un gran esfuerzo, a pesar de que inevitablemente ha dividido a los lectores del libro entre a quienes sí les gustó y a los que no. Eso sí, confesó que extrañó al personaje de Justina, que “era el contacto con los indígenas, quien cuidaba a Susana y era su alianza con la realidad”.

Dolores Heredia aclaró que Rodrigo Prieto decidió que el personaje de Justina se uniría al de Damiana.

Ilse mencionó que hasta le parecía un poco más complicado explicar de qué se trata Pedro Páramo.

“Es una novela que tenemos que leer muchas veces, porque la interpretamos de manera diferente” en cada ocasión.

Dolores hizo una última lectura que corresponde a una de las escenas finales y que describe cómo los muertos se convierten en piedras. Fue el extracto que más cautivó a las personas ahí presentes, la que calló los murmullos de todos, y por la única razón del evento por la que varios de los asistentes pidieron silencio cuando a alguien se le ocurrió entrar por la puerta, permitiendo que el ruido de allá afuera se colara.

La pregunta final que se lanzó fue qué les hubiera gustado preguntarle a Juan Rulfo. Ilse se imaginó que no podría limitarse a una, y que seguramente el escritor le contestaría: “Mejor lee el libro”. A Dolores, le hubiera encantado conversar con él. “Escuché muchas entrevistas en lugar de música” cuando iba de una locación a otra, y confesó que le hubiera encantado pasar una tarde charlando con él. Pero la mejor, quizá, fue la que tenía Manuel García Rulfo: “¿Qué soy tuyo, cabrón?”, porque parece que en su familia no termina de ponerse de acuerdo al respecto.