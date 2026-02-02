Eleonora Margarita, la Reina de Oro en el Carnaval Internacional Mazatlán 2026

Eleonora Margarita Aguilar de Aguilar Reina del Carnaval de Mazatlán 1976 será homenajeada el sábado 14 de febrero durante la coronación de la Reina del Carnaval Internacional Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”, se le rendirá homenaje, como memoria viva del carnaval y del puerto.

Mazatlán no fue solo el escenario de su historia, fue el pulso que la formó. Hija de padres llegados de otras tierras —madre yucateca, padre potosino—, Eleonora nació en este puerto, creció en él y lo hizo suyo desde niña. Desde muy pequeña, su madre la llevaba a los carnavales. De la mano de su abuela, vestida siempre con el mismo traje lleno de confeti, descubrió el asombro: la música, el desfile, la imagen imborrable de una reina avanzando entre la multitud.

Aquella escena infantil quedó sembrada sin saberlo. “Dios mío, qué hermosa”, recuerda haber pensado al ver pasar a la primera reina de su vida. El sueño nació ahí, aunque nunca imaginó que sería suyo.

Los años pasaron y el destino comenzó a acercarse de forma inesperada. Concursos universitarios, menciones discretas en los periódicos, selecciones improbables entre decenas de candidatas. De cien nombres, el suyo apareció al final de una lista. No lo buscó. Casi no leía el periódico más allá de lo social. Pero ahí estaba su nombre, y lejos de entristecerla, se sintió halagada.

El proceso fue largo. De cien quedaron cincuenta, luego veinticinco, quince, diez. Hasta que una llamada cambió todo: estaba entre las cinco finalistas. Dudó. En casa no la dejaban. El comité habló con su madre, una mujer profundamente enamorada del carnaval y de Mazatlán. Ella no dudó. La impulsó.