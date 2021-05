Elige Consejo Universitario al doctor Jesús Madueña Molina como Rector para el periodo 2021-2025

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) a través de su H. Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno, eligió al doctor Jesús Madueña Molina como Rector titular para el periodo 2021-2025 durante Sesión Ordinaria que se desarrolló en completo orden, sin incidentes y de manera presencial.

En cumplimiento con la Ley General Universitaria y sus estatutos, los consejeros universitarios directores, maestros y alumnos, pasaron uno a uno a las urnas para elegir con 233 votos al nuevo Rector.

“Con estos resultados este Honorable Consejo Universitario nombra al doctor Jesús Madueña Molina como Rector titular de la Universidad Autónoma de Sinaloa para el periodo 2021-2025”, expresó al término del conteo de votos y entrega de resultados el Secretario General y Secretario del Consejo, doctor Gerardo Alapizco Castro.

El Rector, doctor Juan Eulogio Guerra Liera, al clausurar la sesión expresó que “hoy en la Universidad Autónoma de Sinaloa se da muestra una vez más de un ejercicio democrático, se da la transición y se escoge a la máxima autoridad en menos de una hora y media y la Universidad no se paraliza, sigue activa, hay una aceptación y compromiso de trabajo con las nuevas autoridades”.

En su mensaje de clausura, Guerra Liera, también presidente del Consejo felicitó a los aspirantes que participaron en el proceso, agradeció la asistencia de los consejeros y el desempeño de la Comisión Permanente de Postulación (CPP) por su excelente trabajo.

La Sesión se realizó en el Teatro Auditorio de la Torre Académica bajo protocolos de sanidad por la pandemia actual y en primera fila fueron ubicados los aspirantes para esperar el punto número cuatro del orden del día que sería la elección.

El presidente de la Comisión Permanente de Postulación (CPP), doctor Rafael Valdez Aguilar, previa autorización de los consejeros tomó la palabra para dar a conocer las actividades realizadas durante el desarrollo del proceso de selección y finalmente la terna de aspirantes a Rector.

Informó que se solicitaron 6 claves para participar en el proceso siendo los solicitantes el doctor Gonzalo Armienta Hernández, la doctora Soila Maribel Gaxiola Camacho, el doctor Santiago Inzunza Cázarez, el doctor Jesús Madueña Molina, el doctor Francisco Morales Cepeda y el doctor Casimiro Zamora Castro, de los cuales solo los primeros cuatro entregaron de manera completa y apropiada los documentos requeridos, mientras que Cepeda Morales no fue admitido por carecer del requisito mínimo de 10 años de antigüedad y Zamora Castro no entregó documentación, así mismo precisó que no hubo impugnaciones.

“Destacar que durante todo este proceso se desarrolló en completa tranquilidad y de acuerdo a la normatividad establecida (...) dejamos en manos de este H. Consejo Universitario la decisión de elegir a quien considere más pertinente para dirigir la Rectoría para el periodo 2021-2025 de nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa”, manifestó Valdez Aguilar.

El presidente de la Comisión de Postulación entregó en sobre cerrado la evaluación con los juicios de idoneidad, donde la terna presentada fue integrada por el doctor Jesús Madueña Molina, por el doctor Santiago Inzunza Cázarez y por la doctora Soila Maribel Gaxiola Camacho, en ese orden.

De acuerdo al juicio de idoneidad, Madueña Molina quien es profesor e investigador de tiempo completo adscrito a la Facultad de Medicina, con una antigüedad de 26 años dentro de la institución, es médico cirujano con especialidad en Medicina del Deporte, cuenta con Maestría en Docencia en Ciencias de la Salud y con Doctorado en Educación Humanista, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT nivel candidato.

De igual forma fue Secretario General de la UAS en los periodos 2007-2009, 2013-2017 y 20017-2020, director de la Facultad de Medicina en el periodo 2003-2006 y Secretario del Ayuntamiento de Culiacán en 2011-2013 y “cumple de manera sobresaliente con todos los requisitos establecidos en la Ley Orgánica y el estatuto general para postular a la Rectoría, posee una sólida formación científica, con logros académicos y profesionales reconocidos; destaca por su amplia experiencia en docencia, investigación y servicios tanto institucionales como público; cuenta con reconocimiento social y trayectoria personal adecuada para representar a la Universidad”.

En el juicio de idoneidad se establece también que entregó un Plan de Desarrollo Institucional “muy pertinente elaborado bajo una rigurosa perspectiva de planeación estratégica integrado por 6 ejes”, mostró capacidad de liderazgo y un amplio conocimiento de la Universidad y su contexto “con independencia de pensamiento y propuesta”, “con una visión íntegra acorde a la Ley Orgánica vigente” en razón de lo cual la Comisión de Postulación dictaminó que el postulante cumplía “de manera excelente” con todos los requisitos previstos para ser Rector de la UAS.

Al término de la Sesión, el Rector, doctor Juan Eulogio Guerra Liera opinó que esta fue una elección cívica y ejemplar y los universitarios, previo al cruce de propuestas, asumió como Rector para el periodo 2021-2025 a Madueña Molina quien conoce perfectamente el trabajo de la Universidad.

“Hoy la Universidad asume a un Rector que conoce, que tiene compromiso con la institución, pero además creo que traerá ideas frescas y novedosas y que la Universidad seguirá escalando mejores posiciones (...) estamos obligados a que la Universidad mejore, se posicione aún más y que siga siendo un referente para la sociedad”, dijo.

Por su parte el recién nombrado Rector, Jesús Madueña Molina, se dijo agradecido con la comunidad universitaria y la decisión del Consejo y lo compromete a seguir trabajando para continuar dándole brillo a la Universidad, y señaló que su propuesta de Plan de Trabajo será enriquecida con propuestas de la comunidad universitaria.

“Creo que la Universidad tiene políticas institucionales muy importantes que se les tiene que dar seguimiento, no podemos reinventar a la Universidad cada vez que haya elecciones”, manifestó Madueña Molina al señalar que se mantendrá la misma línea académica para seguir enriqueciendo la calidad de la institución, su administración, dijo, se distinguirá por un modelo educativo humanista, donde se ponga en el centro a la persona y con una atención directa a todos los universitarios, su relación será de respeto con toda la comunidad universitaria, va a trabajar para mantener la cobertura y para que la institución siga siendo pertinente a la sociedad, además de mantener el compromiso social que siempre ha tenido la Casa Rosalina.