Este jueves, la Academia Sueca elegirá al ganador del Premio Nobel de Literatura, la máxima distinción a las letras que un autor puede recibir a nivel internacional.

Desde meses atrás, esta gran distinción ha sido discutida por los aficionados, al proponer algunos nombres de sus preferencias como el escritor británico Salman Rushdie o el japonés Haruki Murakami, y alguna sorpresa como la autora china Can Xue.

Como se sabe, el Premio Nobel de Literatura es uno de los más populares y esperados del año, debido a que varios autores han pasado a la historia con sus clásicas obras, como en el caso de Vargas Llosa, Albert Camus, José Saramago, Octavio Paz, Knut Hamsan, entre otros.

De acuerdo al portal de noticias Milenio,com en esta ocasión hay más de 70 candidatos para llevarse el diploma, la medalla y el monto de más de un millón de coronas suecas, ya que en Suiza se lleva a cabo la famosa premiación.

Según con el portal BetUS, 10 personas autoras se encuentran entre las favoritas para llevarse el galardón de Literatura, conozca los nombres:

Can Xue

Deng Xiaohua, mejor conocida como Can Xue, actualmente tiene 71 años, originaria de China, es una escritora de ciencia ficción y crítica, ha roto con el realismo de los primeros escritores chinos modernos, una de sus obras más destacables es ‘Hojas rojas’. En varias ocasiones ha sido comparada con Franz Kafka. Es la favorita en los sitios especializados al igual que en la casa de apuestas la escritora china tiene hasta el momento el 27% de las preferencias.

Ersi Soritopulos

La escritora griega es una de las más importantes de su generación. Actualmente se ubica en segundo en las casas de apuestas con el 13% de las preferencias.

Gerald Murnane

El periódico The New York Times lo describió en un artículo como “el más grande escritor vivo en lengua inglesa del que la mayoría no ha oído hablar”, originario de Australia, el escritor tiene 85 años y su obra más notable es ‘The Plains’.

Mircea Cartarescu

Originario de Rumania, es un poeta, cuentista, crítico, novelista que ha destacado por sus aportaciones a la cultura, considerado por la crítica literaria el más importante poeta rumano contemporáneo. Ha obtenido varios galardones, entre ellos el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, Premio Vilenica y Prix Formentor.

Anne Carson

Nacida en Canadá, es una poeta, ensayista, traductora y profesora de literatura clásica, considerada por la crítica literaria como la poeta viva más importante de las letras anglosajonas. En 2020 fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Letras.

Margaret Attwood

La poetisa, novelista, crítica literaria, profesora y activista política canadiense de 84 años nuevamente aparece como una de las favoritas al igual que en 2023.

Lyudmila Ulitskaya

La escritora, guionista cinematográfica y bioquímica de origen ruso también está dentro de la competencia por el Premio Nobel, la intelectual ha sido galardonada por el Premio Médicis Extranjero.

Thomas Pynchon

Thomas Ruggles Pynchon, Jr. es un escritor estadounidense, considerado uno de los novelistas más célebres de la actualidad. Se destaca tanto por su narrativa compleja y laberíntica como por su aversión a los medios, es por esto que sólo se conoce media docena de fotos suyas de estudiante.

César Aira

César Tomás Aira González es un escritor y traductor argentino, considerado uno de los más destacados y prolíferos escritores latinoamericanos y de la Argentina, ha publicado más de cien libros, destacando su obra ‘Cómo me hice monja’.

Ngũgĩ Wa Thiong’o

Ngũgĩ wa Thiong’o es un escritor de Kenia que escribe principalmente en kikuyu. Ha escrito varias novelas, ensayos y cuentos; fundó el periódico en kikuyu Mutiiri y ha colaborado en el departamento de traducción e interpretación de la Universidad de California en Irvine. Es padre del también escritor Mũkoma wa Ngũgĩ.

Michel Houellebecq

Michel Houellebecq, mejor conocido como Michel Thomas, es un poeta, novelista y ensayista francés. Sus novelas ‘Ampliación del campo de batalla’, ‘Las partículas elementales’ y ‘Plataforma’ se convirtieron en hitos de la nueva narrativa francesa por su descripción de la miseria afectiva y sexual del hombre occidental de finales del Siglo 20 y comienzos del 21.

Raúl Zurita

Raúl Armando Zurita Canessa, conocido como Raúl Zurita, es un poeta chileno de ascendencia italiana. Ha obtenido el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2020, Premio Nacional de Literatura 2000 y Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2016.

Sobre el Premio Nobel

Cuando Alfred Nobel, inventor, empresario y hombre de negocios, murió en 1896, dejó la indicación en su testamento de que su fortuna debía ser utilizada para recompensar a aquellas personas que, durante el año siguiente, “hayan conferido el mayor beneficio a la humanidad”. Luego de un largo proceso para llevar a cabo sus deseos, en 1901 se entregaron los primeros premios en su honor, los hoy históricos premios Nobel.

Dicho reconocimiento recompensaría los esfuerzos sobresalientes en los campos en los que más se involucró Alfred Nobel durante su vida: física, química, fisiología o medicina, literatura y paz.

El monto que reciben es de 10 millones de coronas suecas, lo cual equivale a 900 mil euros, es decir, 19 millones 35 mil 619 pesos mexicanos, aunado a una moneda de oro de 18 quilates con el rostro grabado de Alfred Nobel.

Usualmente, el premio es empleado para continuar con sus investigaciones o proyectos referentes al galardón de su rama.

¿Dónde ver la entrega de los premios Nobel 2024?

La entrega de los premios Nobel se puede ver a través de transmisiones en vivo de YouTube. Además, todos los anuncios de los premios se transmitirán en vivo a través de la página nobelprize.org y en los canales digitales oficiales del Premio Nobel: Facebook, X, YouTube y LinkedIn. El de Literatura tendrá lugar este jueves 10 de octubre, a las 4:00 horas (tiempo del Pacífico).