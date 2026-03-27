Élmer Mendoza dialoga con lectores en el corazón de Mazatlán

Bajo la premisa de que “la cultura se vive en la calle”, lectores mazatlecos se dieron cita frente a La Casa del Caracol para participar en una charla abierta con el escritor sinaloense Élmer Mendoza, quien convivió de manera directa con el público en un formato íntimo y sin formalidades.

El evento, impulsado por el Consejo del Centro Histórico y con el respaldo del Instituto de Cultura de Mazatlán, tuvo como objetivo acercar la literatura a espacios públicos y generar un diálogo vivo entre autor y lectores.

Lejos de una presentación convencional, Mendoza dejó claro desde el inicio que se trataba de una conversación.

“Agradecer al Instituto de Cultura de Mazatlán que nos ha apoyado y al Consejo del Centro Histórico también, que es una iniciativa de tomar las calles con el programa ‘La cultura se vive en las calles’. Nos ayudaron a que esto fuera posible porque Élmer siempre viene y quiere platicar con sus lectores. No es una presentación, es una charla”, dijo Laura Medina, organizadora del evento.

Durante la introducción se presentó a los asistentes un poco de la trayectoria del escritor, uno de los máximos exponentes de la novela negra en México, con 14 obras publicadas y traducidas a diversos idiomas.

Entre sus logros más recientes destaca el Premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura 2026, otorgado por la Universidad de Guanajuato, así como galardones como el Premio Dashiell Hammett por Efecto tequila y el Premio Tusquets por Balas de plata, obra que dio origen al emblemático detective Zurdo Mendieta.

Durante la charla, Mendoza habló sobre su más reciente novela, La sirena y el jubilado, publicada por Alfaguara, revelando que fue escrita en el contexto de la pandemia.

Explicó que el reto principal fue construir un personaje femenino complejo.

“Quería una mujer real, pero también ideal, alguien que se valiera de su inteligencia y preparación”, dijo.

El autor compartió con humor y cercanía el proceso creativo detrás de la historia, centrada en Carmen Arteaga, una joven que incursiona en la política enfrentando obstáculos marcados por prejuicios de género, y cuya vida se entrelaza con la de un misterioso jubilado que termina protegiéndola.

Los asistentes participaron activamente con preguntas que llevaron la conversación hacia otros títulos de su obra, su estilo narrativo y el uso del lenguaje sinaloense, elemento distintivo que, según explicó, busca crear personajes “entrañables” y cercanos a la realidad cotidiana.

“La lengua que usamos en la calle también cuenta historias”, expresó Mendoza, al subrayar cómo el habla regional contribuye a construir identidad dentro de sus novelas.

El encuentro también abrió espacio para reflexiones sobre la violencia, la justicia y la realidad social del país, temas recurrentes en su narrativa, generando un diálogo profundo entre el autor y su público.

Al cierre, se reiteró el agradecimiento a las instituciones organizadoras y a los asistentes, quienes con su presencia dieron vida a esta iniciativa cultural que apuesta por recuperar los espacios públicos a través del arte y la literatura.

La tarde concluyó con la firma de libros y la promesa de que este tipo de encuentros continúe fortaleciendo el vínculo entre escritores y lectores en Mazatlán.