$!Élmer Mendoza es el más grande escritor de Sinaloa, asegura Jaime Labastida

“Me da una sensación absolutamente desconocida; he tenido sensaciones parecidas, como cuando me eligieron para formar parte de El Colegio de Sinaloa, de la Academia Mexicana de la Lengua y esta es muy particular, sobre todo porque es de la Universidad en la que yo trabajo y es en mi tierra; mi esposa me dijo: ‘tómalo con calma’; yo pensaba en que nadie es profeta en su tierra”, agregó.

Por su parte, Élmer Mendoza, actual presidente de El Colegio de Sinaloa, dijo que era algo que no esperaba llegar.

“Y me da mucho gusto ver a don Jaime Labastida, un excelente poeta, escritor, a quien llevamos muy dentro del corazón, porque además lo hemos presumido como embajador de nuestro estado y de nuestra Universidad, y que hemos compartido diferentes momentos, donde los temas centrales han sido precisamente la literatura, la poesía, la narración y hemos coincidido en diferentes eventos”.

Aunque no apareció a cuadro en la transmisión del evento, que se realizó de manera virtual, el Rector de la Institución, Juan Eulogio Guerra Liera, se comunicó telefónicamente para brindar su mensaje y parabienes, felicitando profusamente al autor de la novela “El amante de Janis Joplin”.

“Elmer es el más grande que tiene Sinaloa desde la época de Inés Arredondo, no hay otro, ni de la dimensión universal que tiene Elmer”, expresó el poeta Jaime Labastida, sobre el reconocimiento que la Universidad Autónoma de Sinaloa hará al escritor, a quien se le otorgará, en el mes de abril, el grado Doctor Honoris Causa.

“Yo he hecho cosas para tener lectores, pero no para tener reconocimientos y entonces me impacté muchísimo”.

Durante la emisión especial del programa “Butaca 33”, conducido por Ulises Cisneros para la barra digital de Radio Universidad, así como para la cartelera de la Coordinación General de Extensión de la Cultura, el poeta Labastida también expresó su respeto y admiración a Élmer Mendoza.

“Lo leo continuamente, conozco prácticamente toda su obra; quiero decirle que sí, que este es el primer Doctorado Honoris Causa que recibe y desde luego no será el último; así que, Élmer, inicias una nueva carrera de obtener Doctorados; te felicito y te abrazo con muchísimo gusto”.

También intervino Ilda Elizabeth Moreno Rojas, directora de Editorial UAS, quien dio lectura al Acuerdo 591 del H. Consejo Universitario, mediante el que asumió, de forma unánime, el hecho de reconocer la trayectoria de personalidades que, con su trabajo y calidad humana, han contribuido al engrandecimiento de la vida académica y cultural, tanto del estado como de la Universidad.

Cabe señalar que, mientras Moreno Rojas leía dicho Acuerdo, a cuadro (desde Rectoría) apareció la imagen de Leonor Quijada, esposa de Élmer Mendoza, quien mostró el documento en mención debidamente enmarcado, lo que provocó una sonrisa de sorpresa y satisfacción en el rostro del escritor, lo que fue muy bien recibido por los internautas que siguieron la transmisión a través de Facebook Live, y por los radioescuchas de la emisora cultural universitaria.

Finalmente, el escritor sinaloense confesó que las intervenciones de Labastida, Guerra Liera, Moreno Rojas y Leonor Quijada le habían llegado al corazón.

“Y tengo que asimilarlo en las siguientes horas, espero creérmelo todo, porque eso me ayuda a seguir trabajando, a avanzar y a hacer las cosas que me faltan hacer; me siento muy apapachado, muy querido y vamos a cuidarnos mucho para que, cuando sea la entrega de lo que falta, pueda ser presencial”.