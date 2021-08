“Y yo decía voy a seguir un corredor de playera roja... es el azar, él sabe a dónde va pero no no y esta parte del accidente es la que recojo entregándome a esta acción que está sucediendo y que dejó plasmada”.

También habló de las esculturas de colores, hechas con cerámica, que es algo nuevo en su práctica, y que hice este año, en Miami, donde vivió unos meses.

“La cerámica me gustó mucho porque es un material que viene de la tierra, desde nuestros ancestros, es fascinante y se necesita de los 4 elementos: agua, tierra, fuego y aire, me gusta mucho que simbolice esto”.

Otra serie marcada por el accidente es Mis islas, cuyo proceso de creación, dijo, fue derramar pintura aleatoriamente en papel.

“Cuando secaba aparecía una especie de mapa, los rescato los voy bordando con hilo de algodón... Estos mapas no existen pero aparecen y esto es algo que hago en mi obra, me gusta practicar con el accidente, que es esa acción que no podemos controlar todo, esto lo dejo ir al azar y ya nomás lo rescato de alguna u otra forma”.

Durante el recorrido, abordó la pieza Ejercicio 35, que para crearla tuvo que abrir todos los cajones, bolsos y bolsillos para buscar objetos rotos, olvidados y obsoletos que no tenían razón de estar ahí, como piezas de matatena, aretes, broches, pinzas, pulseras, hilos y botones.

“Cuando hice el análisis de por qué no los tiré, es porque cada uno de ellos tiene un valor personal e histórico en mi vida, creo que todos tenemos objetos que no sirven pero no quieres deshacerte de ellos”.

La exposición también contiene dibujos que son memorias de su infancia, espacios y momentos que marcaron su vida y que al paso del tiempo siguen ahí y los plasmó.