Embajadoras visitan Noroeste rumbo a la corona Internacional del Pacífico 2026

Con entusiasmo, elegancia y la energía que caracteriza al Carnaval, las aspirantes al título de Reina Internacional del Pacífico realizaron una visita especial a esta casa editorial, donde compartieron sus expectativas rumbo al certamen que se llevará a cabo el lunes 16 de febrero, a las 20:00 horas, en la Pérgola del Cid.

Las embajadoras fueron recibidas al ritmo de la tambora sinaloense, en un ambiente festivo que marcó el espíritu del Carnaval Internacional de Mazatlán, celebración que año con año reúne cultura, tradición y belleza.

Entre las participantes se encuentran Sofia Mariel Contreras Zúñiga, Princesa Real Fiestas Patrias DH; Jennifer Alexa Herrera Ramírez, Virreina Fiestas Patrias DH; María Fernanda Ramírez Cruz, Miss Top Model Colombia; Maribel Cristina Ojeda Rodríguez, Miss Global México 2026; Cristina Yamileth Meza Rodríguez, Miss Planet México; Yosselyn Adilene Meza Rodríguez, Universal Woman México.

Así como, Johana Guadalupe Uriarte Quintero, Reina Latina México 2026; Dayana Hernández Pérez, Miss Planet Internacional; Vanessa Pineda, Miss Guerrero; Francheska Vázquez Villarreal, Señorita Baja California; Pety Vianey Juárez Elizalde, Mexicana Universal Sinaloa; Gloria Itzel Carrillo Morales, Reina Internacional del Pacífico 2025; Yacira J. Loc Avena, Señora México Internacional 2024, y Francia Montserrat Cortés Sandoval, Miss Charm México.

La mazatleca Carolina Ruelas Pano, Miss Intercontinental México y Reina del Carnaval 2024, no pudo asistir por compromisos laborales, pero formará parte del certamen.

En entrevista, Pety Vianey Juárez Elizalde destacó la calidez del recibimiento y el orgullo de mostrar las tradiciones del estado.

“Es una energía muy bonita la que sentimos de las personas, tuvimos un recibimiento muy bonito con la tambora, que es algo que nos representa a los sinaloenses, y siempre hago la invitación a que vengan a visitar el Carnaval Internacional de Mazatlán, del 12 al 17 de febrero”, expresó.

La representante sinaloense subrayó que Mazatlán es “la ciudad de los sueños”, resaltando sus paisajes, atardeceres y la hospitalidad de su gente.

Además, enfatizó la importancia de ser buenos anfitriones y compartir la riqueza cultural y gastronómica del estado, desde los tradicionales bombones de coco hasta el talento emprendedor de su gente.

Desde Colombia, María Fernanda Ramírez Cruz compartió su experiencia en tierras mazatlecas.

“Muy contenta. Tienen una energía muy bonita todas las mexicanas, su cultura me ha encantado mucho, y me encanta poder llevar a mi país un poco de todo esto que vamos a vivir”, comentó.

Por su parte, Maribel Ojeda, quien representa a México en el ámbito global, señaló que para ella era un sueño vivir el Carnaval de Mazatlán.

“Es mi primera vez aquí y estoy súper emocionada, es una tradición, es unión, es familia. Invitó a quienes no han venido que disfruten de cada actividad que esta ciudad tiene para ofrecer”, expresó.

Ojeda adelantó que este año tendrá la responsabilidad de entregar la corona, asegurando que entre las participantes se percibe una energía positiva y compañerismo.

Lo que se calificará

Durante el certamen se evaluará traje típico, vestido de noche y, sobre todo, el mensaje que cada participante transmita sobre lo que representa su atuendo y su cultura.

La invitación está hecha para el próximo lunes 16 de febrero, la Pérgola del Cid será el escenario donde la elegancia, el porte y la proyección internacional definirán quién portará la corona de Reina Internacional del Pacífico 2026.