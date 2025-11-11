‘Embauca’ Mónica Lavín a los lectores en su mundo de palabras

"Mi compromiso con el lector, es seguir enredándolo, embaucarlo en el mundo de palabras, un mundo que no existe más que en palabras, que se crean aquello que escribo y que forme parte de su experiencia, que algo de eso cicatrice su ánimo, su emoción, y su propio momento de vida”, expresó la escritora mexicana Mónica Lavín, durante la presentación de su libro Naufragio entre palabras. En El Colegio de Sinaloa, el maestro y escritor Élmer Mendoza dio la bienvenida a Lavín, al formar parte del programa de la tercera edición de la Feria Internacional del Libro Culiacán 2025. El libro en el que la escritora brinda una radiografía de sus inicios en la escritura, cómo es que decide cambiar la biología para emprender su camino en el arte de la literatura, un destino narrado a través de 40 artículos que fueron rescatados del cajón, viendo la luz en distintos medios impresos a lo largo de muchos años, dando vida así a esta obra. “Este es un libro que lancé hace dos años junto con el Estado de México, el cual forma parte de la Colección Mujeres, Razón y Porvenir , una oportunidad de sacar no una ficción, sino la parte de reflexión, la parte ensayística que tiene que ver con la escritura y lectura”, detalló Lavín.

El libro forma parte de la Colección Mujeres, Razón y Porvenir.

Con un lenguaje sencillo y de manera muy íntima en cada texto, la escritora comparte su visión de las letras, su frescura humanística, reflejo de su amor y compromiso con la vida, en una combinación equilibrada entre momentos retrospectivos y temas sociopolíticos. “Naufragio cuenta perfectamente el cómo me volví una escritora, y una segunda parte que tiene que ver con la lectura, es decir, los libros que nos marcan, comparto pedazos de una biografía de una escritora, que te lleva una reflexión sobre mi oficio”. Textos cómo, Cuando fui náufrago, Escribir Mentiras, La luz del desierto, Los destinos literarios, Gambusinos, Imaginar, Un clavado en cámara lenta, entre otros, van narrando el andar de Lavín dentro de la literatura, quien con todo ese caleidoscopio de textos comparte la unidad de sus emociones en las letras, evitando que estos cayeran en el olvido.

El maestro Élmer Mendoza la bienvenida a la escritora a la tercera edición de la Feria del Libro.

La escritora recordó que fueron muchos los textos que tenía, por lo que la curaduría no fue nada sencilla, lo que la llevó a escarbar en sus archivos y la memora, y así rescatar los que ella consideró eran los mejores para desarrollar esta obra. “Escarbar, zambullirme en estos textos pasajeros fue algo fascinante, con la sorpresa que he encontrado lectores para esta unidad llamada libro, y sin darme cuenta, yo ya estaba escribiendo un libro, dando continuidad a algo que ya tenía una coherencia, por eso agradecí mucho que me hayan invitado a esa colección de mujeres escritoras”, resaltó. Una feria del libro necesaria La también autora de libros, ensayos, novelas, cuentos, y Premio Nacional de Literatura ‘Gilberto Owen’ por su obra Ruby Tuesday no ha muerto, entre otras obras, se mostró agradecida por formar parte de esta tercera edición de la feria del libro en Culiacán.

La presentación se realizó en el Colegio de Sinaloa.

“Me da mucha emoción formar parte de esta feria, sobre todo en las circunstancias en la que vuelve a surgir esta fraternidad, estos puentes alrededor de la palabra, este deseo de encuentro, me da mucha alegría, por eso cuando fui invitada, no dudé en venir, yo no quería dejar pasar la oportunidad de venir a Culiacán y ver una feria más invitadora que la primera edición, pero así son las ferias, caminan, cambian, evoluciona, y hoy esta feria era muy necesaria”, resaltó. Celebró el tomar de nuevo las plazas, las calles, y que mejor que sea a través de los libros, disfrutando un encuentro con las letras, y las miles de historias que el público puede encontrar aquí. Lavín señaló que si bien Naufragio es un gran libro, este ha caminado muy lento, sobre todo al ser una publicación institucional, por lo que es poco conocido porque no fue lanzado por una casa editorial comercial, encontrando salidas en este tipo de eventos.

La escritora con 40 años de trayectoria, compartió que en enero empezará un nueva novela.