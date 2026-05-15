$!Émilie Fend ofrecerá concierto este sábado como parte del Festival Internacional de Guitarra

“El arte de detener el tiempo”, un concierto guitarrístico que incluirá música de Johann Sebastian Bach, Giulio Regondi, Manuel M. Ponce, Dilermando Reis y Regino Sáinz de la Maza, ofrecerá la guitarrista francesa Émilie Fend, este sábado 16 de mayo, a las 18:00 horas, en el Teatro Socorro Astol.

El concierto forma parte de las actividades del 26 Festival Internacional de Guitarra Sinaloa, Temporada 2026, organizado por la Fundación Cultural de la Guitarra, A.C., en coordinación con el Instituto Sinaloense de Cultura y el Instituto Municipal de Cultura Culiacán.

La guitarrista Émile Fend, representante de la nueva escuela de la guitarra clásica francesa, se distingue por una interpretación que combina el rigor académico con una frescura interpretativa contemporánea.