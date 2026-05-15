$!Émilie Fend ofrecerá concierto este sábado como parte del Festival Internacional de Guitarra

“El arte de detener el tiempo”, un concierto guitarrístico que incluirá música de Johann Sebastian Bach, Giulio Regondi, Manuel M. Ponce, Dilermando Reis y Regino Sáinz de la Maza, ofrecerá la guitarrista francesa Émilie Fend, este sábado 16 de mayo, a las 18:00 horas, en el Teatro Socorro Astol.
El concierto forma parte de las actividades del 26 Festival Internacional de Guitarra Sinaloa, Temporada 2026, organizado por la Fundación Cultural de la Guitarra, A.C., en coordinación con el Instituto Sinaloense de Cultura y el Instituto Municipal de Cultura Culiacán.
La guitarrista Émile Fend, representante de la nueva escuela de la guitarra clásica francesa, se distingue por una interpretación que combina el rigor académico con una frescura interpretativa contemporánea.
Es reconocida por sus interpretaciones profundas y significativas, así como por una notable versatilidad sonora —a la vez plena y delicada, brillante y oscura—.
Su toque revela una sensibilidad excepcional hacia el color y la expresión, transportando a la audiencia a un mundo donde cada nota se siente tanto espontánea como cuidadosamente esculpida.
Ha perfeccionado su arte en más de treinta clases magistrales con guras de renombre como Christopher Parkening, Judicaël Perroy, Manuel Barrueco, David Russell, Álvaro Pierri y Łukasz Kuropaczewski, entre otros.
Como parte de su participación en el Festival Internacional de Guitarra Sinaloa, Émile Fend impartirá una clase magistral con entrada libre el próximo lunes 18 de mayo, a las 17:00 horas, en el Aula Teórica del Centro Sinaloa de las Artes Centenario.
El costo de entrada al concierto tiene un costo de 100 pesos y los boletos están disponibles en la taquilla del teatro.