Emmanuel Carrère gana el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2021

Emmanuel Carrère (París, 63 años), autor de descarnados libros confesionales y relatos sobre personajes reales que viven al límite de la humanidad, ganó el Premio Princesa de Asturias de las Letras.

Al conocer la noticia, el autor de Yoga, donde narra su caída en el infierno de la depresión, dijo sentirse muy honrado del galardón, por los nombres de los jurados y los galardonados en todas las disciplinas.

“En lo que a mí respecta, me conmueve especialmente porque, aunque desgraciadamente no hablo español, me encanta la lengua española y he tenido la gran alegría estos últimos años de descubrir que de alguna manera era mutuo: el mundo hispánico es el que ha brindado la acogida más caída a mis libros”, declaró el autor.

“Esto sin duda tiene mucho que ver con la lealtad y perseverancia de mi admirable editor, por eso quiero compartir este honor con Jorge Herralde, Lali Gubern, Silvia Sese y todo el equipo de Anagrama”.