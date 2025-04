Emotivo concierto ofrecen los fundadores del Festival de la Guitarra en Sinaloa

Un variado y ameno programa, que incluyó desde transcripciones para guitarra de música barroca a clásica y hasta versiones de canciones de Los Beatles, tangos de Piazzola, mexicanas de Manuel M. Ponce, entre otras, fue la enriquecedora oferta de los Fundadores del Festival Internacional de Guitarra Sinaloa, que en su edición 2025, continúa esta semana.

En el Teatro Socorro Astol, se presentaron el maestro Heriberto Soberanes, Daniel Camero, Erwin Rodríguez, Manuel Tanamachi y Marco Vinicio Camacho, con un programa conmemorativo por el 25º aniversario de este festival, que se realiza con apoyo del Instituto Sinaloense de Cultura.

Abrió el maestro Manuel Tanamachi, quien obsequió con dos piezas: Preludio y Tonada Chilena, de Héctor Ayala, para luego dar paso al maestro Heriberto Soberanes que interpretó piezas del periodo barroco como son el Preludio y Giga, de Ludovico Roncalli, en una transcripción de Chilesotti y Soberanes, para seguir con Canario, de Francisco Guerau, y Sonata K11 en Mi menor, de Doménico Scarlatti (transcripción Segovia-Soberanes).

Luego, en un dúo con Daniel Camero, tocaron Lejos de ti y Scherzino Mexicano, de Manuel M. Ponce (en una transcripción de Soberanes), para luego Camero interpretar solo, con una guitarrita romántica, algunas piezas de Nicoló Paganini como son los movimientos Minuetto y Allegretto de la Sonata M.S. 84 No. 12; los movimientos Minuetto y Andantino de la Sonata M.S. 84 No. 33; los movimientos Minuetto y Allegretto de la Sonata M.S. 84 No. 18 , y, de los 43 Caprichos M.S., interpretó el No. 20 La ci darem la mano, el No. 17 Streghe, y el No.4 Allegretto.

Y a dúo con Marco Vinicio Camacho, interpretaron la pieza Milonga, de Jorge Cardozo, para luego Camacho tocar solo el Preludio en Mi menor, de Heitor Villa-Lobos, y cerrar su participación con otro dúo, ahora con Erwin Rodríguez con la pieza A boy named Hiroshima, de Toru Takemitsu, Invierno Porteño, de Astor Piazzola, y Penny Lane, de Lennon - McCartney (con un arreglo de Leo Brouwer).

Ya sólo, Erwin Rodríguez interpretó los Preludios 1, 8, 5 y 6, de Manuel M. Ponce, para cerrar con un cuarteto integrado por Soberanes, Camacho, Rodríguez y Camero, quienes tocaron Fantasía sobre temas de Los Beatles, con arreglos de Heriberto Soberanes a temas como Let it be, Yesterday, Strawberry fields forever, Penny Lane, Obladí Obladá y otros, que provocaron un largo aplauso del público.