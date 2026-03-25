Empodera Élmer Mendoza a la mujer en su nueva novela ‘La sirena y el jubilado’

Poner su ciudad de origen en el mapa de la literatura universal y ser muy bueno fueron los objetivos que Élmer Mendoza se planteó cuando decidió dedicarse a escribir. Eran tiempos en los que vivían Carlos Fuentes, Fernando del Paso, los autores de la onda estaban de moda. Y entonces Culiacán empezó a sonar.

Al presentar en El Colegio de Sinaloa su más reciente libro, La sirena y el jubilado, el recientemente galardonado por la Universidad de Guanajuato con el noveno premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura, recordó cómo llegaban periodistas a querer entrevistarlo y cuando le preguntaban dónde lo veían y él respondía que en el Café Miró, creían que pertenecía solamente a su universo literario.

Ahora, su ciudad vuelve a estar presente en el thriller político protagonizado por una mujer, Carmen Larrañaga, y un jubilado, Néstor del Valle, que se cruzan en medio de la violencia.

El autor, actualmente Presidente de El Colegio de Sinaloa, estuvo acompañado por Raquel Cota, promotora cultural y escritora, finalista de la primera edición del premio Primera Novela en 2021 con el libro Al pie de la lluvia de oro, y Margarita Vélez, gestora cultural, integrante de la Sociedad de Amigos del Masin y lectora, participantes ambas del libro Leemos libros aquí, allá y en todas partes, quienes conversaron con el autor sobre la lectura que hicieron de su novela.

Vélez comentó que La sirena y el jubilado es un reconocimiento a la mujer, que siente que les ha abierto un gran camino y preguntó al escritor por qué después se le dio vacaciones al Zurdo Mendieta, pero dejó a Carmen.

Ante decenas de lectores, Mendoza compartió que hace muchos años tenía ganas de escribir una novela con un personaje de mujer y eso surgió quizás de conversaciones que tuvo con Arturo Pérez Reverte, creador de Teresa Mendoza, La reina del Sur, en las que hablaban de lo difícil y complicado que es crear un personaje femenino.

“Y bueno, todos los esquemas que trabajé durante años para conseguirlo, al fin sentí que avanzaba cuando llegó la pandemia... Quiero decir que no es la novela que ustedes van a leer o lo que han leído ya, por todo el proceso que para conseguir la novela completa, fue muy largo”, compartió.

“Soy muy determinado en eso, lo que hago es borrar el primer capítulo y trabajar de nuevo y conseguí este que empieza en un homenaje a la narradora más grande de este estado, que se llama Inés Arredondo”.