Empodera Élmer Mendoza a la mujer en su nueva novela ‘La sirena y el jubilado’

Poner su ciudad de origen en el mapa de la literatura universal y ser muy bueno fueron los objetivos que Élmer Mendoza se planteó cuando decidió dedicarse a escribir. Eran tiempos en los que vivían Carlos Fuentes, Fernando del Paso, los autores de la onda estaban de moda. Y entonces Culiacán empezó a sonar.
Al presentar en El Colegio de Sinaloa su más reciente libro, La sirena y el jubilado, el recientemente galardonado por la Universidad de Guanajuato con el noveno premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura, recordó cómo llegaban periodistas a querer entrevistarlo y cuando le preguntaban dónde lo veían y él respondía que en el Café Miró, creían que pertenecía solamente a su universo literario.
Ahora, su ciudad vuelve a estar presente en el thriller político protagonizado por una mujer, Carmen Larrañaga, y un jubilado, Néstor del Valle, que se cruzan en medio de la violencia.
El autor, actualmente Presidente de El Colegio de Sinaloa, estuvo acompañado por Raquel Cota, promotora cultural y escritora, finalista de la primera edición del premio Primera Novela en 2021 con el libro Al pie de la lluvia de oro, y Margarita Vélez, gestora cultural, integrante de la Sociedad de Amigos del Masin y lectora, participantes ambas del libro Leemos libros aquí, allá y en todas partes, quienes conversaron con el autor sobre la lectura que hicieron de su novela.
Vélez comentó que La sirena y el jubilado es un reconocimiento a la mujer, que siente que les ha abierto un gran camino y preguntó al escritor por qué después se le dio vacaciones al Zurdo Mendieta, pero dejó a Carmen.
Ante decenas de lectores, Mendoza compartió que hace muchos años tenía ganas de escribir una novela con un personaje de mujer y eso surgió quizás de conversaciones que tuvo con Arturo Pérez Reverte, creador de Teresa Mendoza, La reina del Sur, en las que hablaban de lo difícil y complicado que es crear un personaje femenino.
“Y bueno, todos los esquemas que trabajé durante años para conseguirlo, al fin sentí que avanzaba cuando llegó la pandemia... Quiero decir que no es la novela que ustedes van a leer o lo que han leído ya, por todo el proceso que para conseguir la novela completa, fue muy largo”, compartió.
“Soy muy determinado en eso, lo que hago es borrar el primer capítulo y trabajar de nuevo y conseguí este que empieza en un homenaje a la narradora más grande de este estado, que se llama Inés Arredondo”.
Mendoza compartió que en su concepto del primer capítulo, aplicó que debe ser breve, debe ser muy fuerte, muy potente, y a la vez muy prometedor.
“Entonces, como ya tenía mucho trabajo interno por delante, pues ya digamos que fue cómo había abierto la puerta que debía abrir en la novela y fue mucho más fácil todo el proceso de revisión”.
Cota comentó que el personaje principal de esta novela es una chica, candidata a una diputación y en el camino se encuentra muchas trabas, y que su autor lo desarrolló como que va y viene en la acción, en la introspección, pero yo le quiero preguntar, es una es una narrativa negra, hay crimen, hay investigación, sin embargo, la forma de contar la historia oscila entre su frases, algunos aforismos, obras de arte y una que otra canción.
Añadió que entre los personajes hay uno que no vive y es la abuela de la protagonista, a lo que preguntó en qué se basó para crearla.
“Yo soy abuelo, pero además por mi propia experiencia tengo la certeza de que los abuelos son muy importantes. Es decir, porque hay abuelos que no nos van más allá de querer mucho a sus nietos, pues ejercen una escuela diferente, que tiene que ver con los valores.
Carmen Larrañaga es candidata a diputada federal por su ciudad, sin embargo su partido le niega el apoyo e impulsarán al oportunista Vega Fernández, cuyas alianzas se extienden como tentáculos hasta el crimen organizado. Pero éste no será su mayor obstáculo.
En su primer acto de campaña como candidata independiente, Carmen recibe dos balazos de un tirador furtivo, que la dejan malherida. La joven candidata no se amedrenta; su mensaje ha calado rápido y hondo, y tiene el respaldo de un grupo de tenaces amigas
Un buen día, ella decide dejar de huir de esa situación, estudiando en la UNAM tuvo el deseo de cambiar la vida.
Durante la presentación destacaron el lenguaje que utilizó el autor retomando las palabras del pueblo, las anécdotas, las frases, y todo lo regional.