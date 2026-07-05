Emprenden bailarines su vuelo artístico con ‘Nómadas’

Con una atmósfera cargada de misticismo, texturas lumínicas y una profunda entrega física, la Generación 24 de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán del Centro Municipal de las Artes se despidió de las aulas con el estreno de “Nómadas”, una conmovedora función de graduación que celebró en el Teatro Ángela Peralta el cierre de cuatro años de intensa formación artística.

El máximo recinto cultural del puerto reunió a familiares, algunos de los cuales viajaron desde Colombia y distintas ciudades de México, amigos y a la comunidad artística para atestiguar un programa de altísimo nivel técnico e interpretativo, integrado por las obras “Trashumante”, bajo la dirección y coreografía de Víctor Manuel Ruiz, y “Plumaje Golondrina”, creación de Raúl Tamez.

Ambas piezas exploraron desde el cuerpo las complejidades del desplazamiento, la transformación, la migración, la incesante búsqueda de pertenencia y el comienzo de nuevos caminos.