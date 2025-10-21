Emprenden pequeños un ‘viaje a las estrellas’

La Casa del Marino se transformó en un observatorio de sueños gracias al Club Tochtli, Conejo de la Luna. En una colaboración entre la Sociedad Astronómica de Mazatlán (SAMAZ) y el Instituto de Cultura de Mazatlán se llevó a cabo un taller que combinó el rigor científico con la magia de la mitología, invitando a la infancia a descubrir el universo.
David Esquivel, presidente de la SAMAZ, impartió la charla-taller y guió a más de una docena de niños y niñas, acompañados por sus familias, en un fascinante recorrido por el cielo nocturno.
Los pequeños exploradores no solo aprendieron qué es una constelación y cómo localizar las más emblemáticas, sino que también conocieron las historias milenarias que dieron forma a sus figuras.
El punto culminante de la actividad fue la aplicación práctica: los participantes se convirtieron en astrónomos-artistas al construir sus propias constelaciones con materiales sencillos. Esta actividad no solo reforzó el conocimiento adquirido, sino que también estimuló la imaginación y el trabajo manual de los asistentes.
El Club Tochtli continúa
Con más de un año de trayectoria, el Club Tochtli se ha consolidado como un proyecto esencial para acercar la astronomía a la infancia de una manera lúdica y accesible. Las próximas sesiones gratuitas en el Museo Casa del Marino serán el sábado 8 de noviembre y sábado, 13 de diciembre a las 11:00 horas.
En el Parque Central se realizan todos los domingos de 11:00 a 13:00 horas, y están dirigidas a niños y niñas de 5 a 14 años.
Con iniciativas como esta, el Instituto de Cultura de Mazatlán y SAMAZ continúan sembrando la curiosidad por el universo y promueven el aprendizaje a través del juego y la observación directa del cielo.