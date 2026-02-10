En conversatorio, analizan origen del Combate Naval y su vínculo con el Carnaval

La necesidad de comprender el contexto histórico para interpretar adecuadamente el Combate Naval y su vínculo con el Carnaval de Mazatlán fue uno de los puntos centrales del conversatorio organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura, a través del Museo de Arte de Mazatlán.

En el encuentro, el cronista Joaquín Hernández enfatizó que la intervención francesa no puede analizarse de manera aislada, pues estuvo ligada a procesos internacionales como la Guerra Civil de Estados Unidos y los intereses económicos de potencias europeas.

Señaló que entender ese entorno político y militar permite dimensionar mejor lo ocurrido en el puerto el 31 de marzo de 1864, cuando la corbeta francesa La Cordelière atacó Mazatlán y fue repelida por sus defensores.

Por su parte, el historiador Antonio Lerma Garay planteó que el Combate Naval no estuvo presente en los primeros carnavales del puerto.

Explicó que en el siglo 19 coexistían celebraciones religiosas y las llamadas fiestas de mayo, estas últimas de carácter popular y festivo.

Con el paso del tiempo, el Cabildo transformó esas festividades en el carnaval moderno, pero no existen registros claros que indiquen que la recreación del combate formará parte de la celebración desde entonces.

Lerma mencionó que algunas versiones sitúan la primera representación del Combate Naval hasta el siglo 20, posiblemente en la década de 1930 o incluso en 1966, durante la conmemoración del centenario de la expulsión francesa, aunque reconoció que la documentación al respecto es limitada.

Durante su intervención, Hernández también destacó la importancia de dar mayor visibilidad a personajes históricos que participaron en la defensa del puerto y que han quedado al margen del relato tradicional, insistiendo en que la historia local aún tiene vacíos por investigar.

El escritor Julio Zataráin, quien compartió un fragmento de su novela histórica El dragón del Pacífico, explicó que su proyecto busca contrastar el pasado con la realidad contemporánea y motivar a las nuevas generaciones a profundizar en la historia regional.

Consideró que existe la percepción generalizada de que el Combate Naval dio origen al carnaval, cuando en realidad se trata de un proceso histórico más complejo.

El conversatorio permitió a los asistentes reflexionar sobre la evolución de las festividades mazatlecas, así como sobre tradiciones como la quema del mal humor y los papaquis, reafirmando la relevancia de revisar el pasado para fortalecer la identidad cultural del puerto.