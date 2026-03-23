‘En el arte, el artista es su propio negocio’, resalta Irene Clouthier

“En esta charla comparto todo aquello que me hubiera gustado haber aprendido cuando recién me estaba graduando de la carrera y que no me lo enseñaron”, dijo.

En la charla que se llevó a cabo en La Casa del Maquío, la artista que actualmente participa en la colectiva Regla de Tres , compartió que, tras 28 años dentro de arte, es importante destacar que en esta actividad no solo es un artista, también es un microempresario, su propio vendedor, mercadólogo, y todo lo que sea necesario para difundir y ofertar su obra.

’Dentro del arte cualquier artista debe entender que él o ella es su propio negocio’, destacó la artista y curadora sinaloense Irene Clouthier Carrillo, dentro de la charla titulada El Arte que Factura , la cual se presentó dentro del programa Líderes 2026 .

Respecto a este último tema, Clouthier Carrillo señaló que invertir en arte genera un pensamiento crítico debido a que el arte es un reflejo-consecuencia, predecesor de idea, movimientos y tendencias, por ello, en el momento que una persona o empresa adquiere arte, no solo está apoyando al artista, sino que, además, brinda su apoyo a todo ese pensamiento local.

Temas como el mercado del arte, ventas, cómo organizar portafolios, cómo presentarse uno mismo como el propio producto, así como la importancia de tener una relación con los colegas, sin dejar fuera el por qué comprar e invertir en arte.

Actualmente, la artista participa en la colectiva Regla de Tres, que se exhibe en La Casa del Maquío.

Actualmente, la artista participa en la colectiva Regla de Tres, que se exhibe en La Casa del Maquío.

“Cuando tú decides apoyar al artista, estás apoyando toda su práctica, su producción, todo su proceso, no solo adquieres esa obra, adquieres todos sus bocetos, errores, experimentaciones, y más”.

Respecto a pasar de artista a mercadóloga y vendedora de su propio proyecto, detalló que todos los artistas saben perfectamente que tienen que pasar por este proceso, hacer todas las chambas, dejando atrás esa idea romántica de un artista que sólo está en el estudio dándole vuelta a la brocha o pincel.

Dentro del arte, dijo, existe una parte administrativa que es muy dominante en la práctica del artista, desde cómo llenar una convocatoria, cómo pedir una beca, cómo armar portafolios en casa, crear una exposición, todo ese trabajo de oficina que la gente no contempla, pero es parte de lo que como artista se tiene que hacer, volviéndose un todólogo.

“Al final más que un artista te vuelves un empresario, y eso yo lo viví en mi experiencia, entendiendo todo este proceso como tal, asumiendo, viviendo, organizando una empresa en la que tú eres el producto principal como creador de arte”.

Resaltó que, entre los retos a los que se enfrenta un artista en este proceso de volverse un microempresario, está entender que cuando se expone, casi siempre ganas algo, pero nunca será lo mismo, por ello es importante contar con una plataforma, para que eso lleve al artista a otras cosas.

Entre las recomendaciones que brindó Irene Clouthier, están el asumir, desarrollar, trabajar y cuidar como tal, temas como la imagen (branding), contar con una página web oficial, contar con redes sociales, pero evitando volverse creador de contenido, tarjetas de presentación, así como contar con un inventario de producción actualizado, una semblanza (corta, larga y una en inglés).

De igual forma, el artista debe contar con un listado de exhibiciones completo en orden y muy importante, un portafolio o varios, dividido por series o temas, colectivas, entre otros.

“El portafolio hace que tu visión se vea y se lea con cohesión, y debe contar con ciertas características, su escritura o descripción deberá ser central, no está para decorar o adornar, sino orientar la lectura de tu trabajo, un buen texto no embellece la obra, la hace legible, entender que tu portaflio es el que define como alguien te va a comprender antes de conocerte” subrayó.

Agregó también, que se debe priorizar la calidad, material enmarcado, embalaje, así como que cada obra debe contar con un certificado de autenticidad. “Un detalle agradable es, agregar con la obra una nota de agradecimiento hacia el comprador, haciendo esto algo mucho más personal entre artista y comprador”.

Durante la charla, Clouthier Carrillo habló también de la relación con colegas artistas, buscando hacer y tejer redes. “La relación con otros colegas es importante, no sólo porque enriquece tus conversaciones, ayuda y eleva tu discurso. Se vuelve una caja de resonancia para rebotar ideas; pero también para tejer proyectos juntos, así crecemos juntos y nos apoyamos”.

Otro aspecto que destacó en la charla, es que el artista debe estar enterado e inmerso en el circuito del arte local, estatal, nacional, esto por ser parte de esta comunidad y que empieza en el circuito más próximo (inauguraciones, exposiciones, ferias de arte y talleres).