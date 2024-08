“El hombre, a través de la lectura, a través del signo, interpreta y ve la realidad de manera distinta, y es algo que ciertamente nos viene afectado, por las redes sociales en las que todo se hace manera rápida, nadie se presta a una reflexión profunda sobre las cosas, sobre la realidad que vivimos”.

Y continuó: “Sí piensan, pero no en el sentido que nosotros quisiéramos que se pensara; la filosofía es un pensamiento profundo sobre las cosas y cierta, todo mundo piensa pero no todo mundo sabe pensar y para pensar hay que ensayar. Así como se enseña a mezclar los colores en un taller de pintura, también la filosofía lleva un proceso y un método de pensamiento, como cuando uno aprende a andar en bicicleta: no me puedes empujar de una para aventarme al ruedo porque me voy a caer. . Antes se tiene que enseñar”.

En su caso, dijo, “fue la ciencia la que me llevo a estudiar filosofía; yo estudié primero en la Facultad de Química, y allí me preguntaba qué es un número, qué es una línea recta, hasta que un maestro me dijo que esas respuestas solo las podía encontrar en el mundo filosófico y por eso me inscribí en Filosofía”.

Indicó que “en cualquier texto aparece que la Filosofía es el amor a la sabiduría, como en la idea clásica de los griegos, pero después el concepto evolucionó hasta convertirse en la sabiduría misma., y en adelante se convierte en una vivencia y cada quien le va dando sentido según los problemas de su tiempo; para hacer filosofía y determinar qué es, de alguna manera tenemos que vivirla”

De hecho, finalizó, la filosofía sirve para vivir mejor, para llevar una vida más tranquila, para ser lo más feliz posible; desde Aristóteles, la idea central es de que el hombre tiende por naturaleza a alcanzar la felicidad, y esta no se alcanza desde la ignorancia, sino con sabiduría, ya que el saber de las cosas implica un conocimiento, y la filosofía le da sentido a Esos conocimientos, en la medida en que, si se presenta un problema en la sociedad, lo resuelvo de la mejor manera posible, sin afectar a los demás y sin afectarme a mí.