Finanzas subsanadas y eventos que tradicionalmente se incluyen en el programa de fin de año prácticamente listos, será lo que estará entregando a la nueva administración el Instituto Municipal de Cultural, Turismo y Arte de Mazatlán.

El director de la dependencia municipal aseguró que lograron subsanar e incluso mejorar lo que recibieron cuando tomó posesión en noviembre del 2022, luego de encontrar deficiencias en dicha paramunicipal.

Sobre la transición comentó que se han hecho simulacros, pero aún desconoce quién entrará cómo director de la nueva administración una vez que la alcaldesa electa municipal, Estrella Palacios, tome posesión de su cargo el próximo 1 de noviembre.

“La transición ya empezamos, o sea, ya se han hecho simulacros sobre la entrega y recepción, pero participando exclusivamente nosotros, preparando documentos, haciendo inventarios, terminando auditorías. Entonces, parte del proceso. A partir del 1 de octubre, entonces, es cuando ya se puede programar cómo va a estar”, explicó.

“Lo que queremos es entregar bien. O sea, recibimos con muchas deficiencias los inmuebles, hasta de aire acondicionado. Y estamos trabajando para tratar de sacar adelante lo más que podamos. Y lo más que podamos yo creo que es bastante. Estamos restaurando edificios, se abre un nuevo salón para danza folclórica arriba de la Biblioteca Miguel Hidalgo, ahí va a ser un taller. Son muchas las cosas que se están haciendo. Se está restaurando el Centro Municipal de las Artes. Estamos trabajando en el teatro. El teatro, acuérdense que cumple este año 150 años. Le va a tocar a los próximos celebrarlo, pero habrá que hacer un fiestón”.

Informó que todavía no se han tenido reuniones con la nueva administración.

“No sé todavía quién será, o sea, lo que ustedes saben, se yo, creo que en general, la próxima administración no parece que esté definida. Tiene su estrategia para presentarse. La idea es dejarlo sin deudas”.

El funcionario aseguró que se lograron muchas metas, entre ellas, subsanar lo que recibió.

“Se subsanó casi todo. Yo diría que todo. En términos generales, se subsanó. En finanzas, muy bien. Vamos a entregar bien. Vamos a entregar cerca de 6 millones para aguinaldos, vamos a entregar lo de los sueldos, vamos a entregar recursos para ser parte del festival. Yo creo que va a estar bien. Los proveedores están casi todos pagados. No todos, porque hay algunos que no cumplen con los requisitos de ley, pero una gran parte ya se cumplió”, aseguró.

Un alegre festejo

El funcionario comentó que de momento se está trabajando en el espectáculo del 15 de septiembre, y aseguró que será muy divertido.

“Van a ser cuatro cantantes regionales, porque tenemos un cantante de ópera que funciona muy bien en la música mexicana, que es Jorge Echeagaray, y es el ballet folclórico del Instituto de Cultura. Yo creo que va a ser una gran noche. Yo creo que va a ser muy divertida, muy diferente”.

Programas de fin de año

Rico González informó que dejarán listo el festejo de Día de Muertos, la tradicional Callejoneada, que se celebra el 1 de noviembre, y comentó que ya se están ensayando los eventos tradicionales como la Gala Navideña y El cascanueces.

“Ese no me toca (Festival de fin de año). Vamos a hacer propuestas, pero todavía no empezamos, porque no sabemos realmente qué va a pasar. O sea, yo no puedo comprometer a un artista profesional que cobra por su presentación y dan anticipos. No hay manera. Entonces, es el tipo de cosas que tendrá que esperar. Los tradicionales ya se van a empezar a ensayar, que son la Gala Navideña, El cascanueces, la presentación folclórica, lo de danza contemporánea. Eso ya se está haciendo. Pero depende de ellos si se incluye en el programa o no”.

“El resto, los grandes artistas, los que coordinamos junto con el Cervantino y otros festivales, ese tendrá que esperar un momento para poder hacer compromisos sólidos con los pagos”, comentó.

Sobre el próximo Carnaval dijo que no se tiene nada preparado ya que eso le tocará a la administración entrante.

“Casi siempre es igual. El chiste es que nosotros podamos avanzar en lo que consume tiempo. Que podamos, por ejemplo, en las infraestructuras para hacer las plataformas de los carros alegóricos, sugerir algún tema. No podemos decir lo público, pero sí podemos sugerir. Si les gusta, lo van a tomar, y si no, lo van a producir. Es cosa de coordinación y de ganas de cooperar”.

“El calendario político y el calendario cultural no van juntos, en muchas cosas no van juntos. Sí de alguna manera obliga a paso acelerado (Carnaval), pero así como que para que corra peligro o algo, no lo creo”.