En íntimo concierto, la OSSLA presenta ‘Los tres fantásticos’, de Brahms

En un Teatro Pablo de Villavicencio completamente lleno, pero con una atmósfera sorprendentemente íntima y cercana, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes presentó el concierto “Los tres fantásticos, Brahms”, como parte de la Primera Temporada 2026, en una velada donde la música y la palabra generaron una conexión directa entre el escenario y el público.

Desde el inicio del concierto, el director titular y violinista Alexandre Da Costa estableció una relación cercana con los asistentes al presentar a los solistas invitados, el pianista Serhiy Salov y el chelista William Burrows.

Con humor y admiración, se refirió al pianista, como “un alien”, destacando que su manera de tocar es especial y poco común, particularmente por la velocidad y claridad con la que aborda el piano, comentario que generó sonrisas y una inmediata complicidad con el público.

El programa incluyó la Sonata para violín N°. 3 en re menor, Op. 108, y el Trío para corno en mi bemol mayor, Op. 40, dos obras que permitieron apreciar la profundidad expresiva y el lirismo característico de Johannes Brahms, en un diálogo camerístico lleno de matices.

Durante uno de los intermedios, Da Costa compartió una reflexión personal al señalar que, para él, Brahms es la voz femenina del Romanticismo, invitando al público a una escucha más sensible y emotiva de la música.

A lo largo de la velada, el director agradeció de manera especial la participación del chelista William Burrows, reconociendo su aportación al ensamble y el equilibrio sonoro alcanzado entre los intérpretes.

Como cierre del concierto, se interpretó una obra sinfónica vinculada a la estrecha relación entre Robert Schumann y Johannes Brahms, una pieza impulsada por Schumann y considerada la más breve y singular de ese conjunto, que aportó un final íntimo y poco frecuente al programa.

Al concluir la presentación, el público respondió con un prolongado aplauso, reconociendo el trabajo colectivo de los músicos y la intensidad artística de la velada.

Con este concierto, la OSSLA reafirma su compromiso con la difusión de la música de concierto y con la creación de experiencias artísticas que fortalecen el vínculo entre los intérpretes y el público sinaloense, en un espacio donde la música se vive con cercanía, sensibilidad y profundidad.