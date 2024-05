Julia y Tobias son una pareja y también dos de las voces más cautivadoras de la escena del canto operístico internacional. Este verano, llegan por primera vez a México, invitados por la Sociedad Artística Sinaloense. Será un concierto con los highlights más bellos de la ópera y la química de este par de enamorados.

El concierto contará con la participación del gran pianista mexicano y coach vocal Andrés Sarre. El programa incluirá temas de “La Traviata” de Verdi, “El barbero de Sevilla” de Rossini, “La flauta mágica” de Mozart y arias como “O mio babbino caro” de la ópera “Gianni Schicchi” de Puccini, entre otras.

Julia Muzychenko

Soprano originaria de San Petersburgo, Rusia, de alcance internacional y en ascenso. Ha conquistado escenarios en Bélgica, Hungría, Francia, España, Corea, Lituania, Austria, Alemania, Italia, República Checa, Rusia, Colombia, y numerosas ciudades. Próximamente, debutará en la Deutsche Oper Berlin como Gilda (Rigoletto), y se presentará en Francia, Bélgica y Corea.

A lo largo de su corta trayectoria, Julia ha sido acreedora de numerosos premios. Ganadora del tercer lugar del Concurso Reina Isabel en Bruselas, el quinto premio del Concurso Tenor Viñas en Barcelona, el Gran Premio del Concurso Internacional de Ópera de Clermont Ferrand, el segundo premio del Concurso Monserrat Caballé, segundo Premio Salici d’Oro en Viena, segundo lugar en el Premio del Concurso de Ópera Marmande y segundo lugar del Premio de Papel del Concurso Internacional Virgilijus Noreika para Cantantes en Lituania.

Tobías Greenhalgh

Barítono, originario de Nueva York. Miembro de la lista de “40 Under 40: A New Generation of Superb Opera Singers” de WQXR. Actual integrante de la compañía alemana Aalto Musiktheater Essen. Con una carrera en ascenso, se ha destacado como uno de los exponentes del canto operístico más relevantes de la escena internacional, interpretando numerosos roles de ópera y protagonizando numerosas galas y conciertos. Greenhalgh se ha presentado en una amplia gama de lugares tanto en Europa como en los Estados Unidos, incluyendo países como Suiza, Alemania, Países Bajos, Austria y Reino Unido, entre otros. Realizó su preparación académica en Juilliard y en Viena.

Sus éxitos en competencia incluyen ganar el Gran Premio del Concorso Riccardo Zandonai en Italia, Gran Premio en el Concurso Metropolitan International Music Festival y primer lugar en el Concurso Liederkranz, entre otros.