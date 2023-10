El dramaturgo mexicano Hernán Galindo, quien cuenta con una impresionante trayectoria que abarca ya cuatro décadas y es una importante figura de la cultura cuya obra traspasa todas las fronteras sostuvo una plática sobre teatro con amantes de este arte en el puerto.

El multipremiado escritor, autor de la obra “Los niños de sal”, puesta en escena con la cual culmina el Festival Escena Mazatlán 2023, sostuvo esta charla enriquecedora con mazatlecos.

La cercana y cálida conversación tuvo lugar en Casa Haas, donde el escritor exhortó a los ahí presentes a disfrutar del teatro y explicó un poco de lo que ha sido su vida en esta carrera que le apasiona.

El escritor dijo que es la primera vez que visita el puerto, pero la obra se ha presentado en diferentes partes del mundo, y que fue inspirada en las playas porteñas.

“Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, es un placer conocer por fin Mazatlán, soy de Monterrey y han de creer que no conocía Mazatlán y con tan sólo unas horas, ya estoy enamorado del puerto”, comentó en su saludo al público el expositor.

Hernán Galindo, quien cuenta con más de 100 obras escritas y más de 100 obras como director, estuvo acompañado por Ramón Gómez Polo, director de teatro y coordinador general de Escena Mazatlán 2023.

“Ustedes no saben, pero la obra ‘Los niños de sal’ es inspirada en este puerto, es una muy buena plática y narrativa de alguien más, hay una pequeña pista en la obra cuando la abuela le dice no te vas a ir más allá de las islas, y ahora me da mucho gusto ver estas islas en vivo, y sí se desarrolla aquí”, dijo.

“Tengo 43 años de hacer teatro, actualmente tengo un pequeño foro en Monterrey que se llama Casa Musa, y ojalá que algún día estuvieran por allá, independientemente a lo largo de estas cuatro décadas, pues así cómo lo dijo el maestro Polo he estado pisando su territorio, pero ‘Los niños de sal’ ha sido una obra trascendental en mi vida, ha sido una obra más afortunada”, comentó.

Dijo que las obras de teatro así como los libros ya que son leídos toman su propio camino.

“Las obras de teatro como los libros una vez que son creadas, y sobre todo una vez que son publicadas toman su propio camino, y de pronto te sorprende que alguien se identifique con ellas y te pida llevarlas a escena o te haga sus comentarios”.

“La obra ‘Los niños de sal’, la primera vez que se puso fue en Guadalajara, la estrenó Moisés Orozco, con una Compañía que se llama el Tercer Grupo, la obra ganó un premio, del Instituto Nacional de Bellas Artes que se combinaba con el Gobierno de Mexicali, entonces, a partir de que salió con esa distinción me la pidió Moisés Orozco, luego se puso en Ensenada, con un director que se llama Juan Carlos, y de ahí empezó una carrera muy bonita, yo mismo la dirigí y la he puesto en dos ocasiones, y como en el 99 se leyó en Nueva York, en un pequeño teatro fue como lectura en atril y luego se representó seis semanas antes de la caída de las torres gemelas ya en un foro más grande en Nueva York, y a través de eso se ha presentado en otras partes como Argentina, y también por allá en Italia”.

El dramaturgo alabó a Mazatlán, ya que consideró que cuenta con grandes exponentes en el arte.

“El foro con que cuenta Mazatlán es muy importante y muy famoso como lo es el Teatro Ángela Peralta, hay mucho talento y me da gusto estar por acá. Mi relación con Sinaloa tiene alguna historia, en algunos años estuve trabajando en Culiacán, en ópera, hicimos Elixir de amor, ya hace como 10 años, pero también el año pasado estuve trabajando en línea para la Sociedad Artística Sinaloenses en dónde di un taller de dramaturgia, pero creo que esto será más bonito porque ponen la obra, y esperamos concretar más cosas aquí en Sinaloa”, dijo.

“Para mi el mar siempre ha sido una cosa poderosa, una cosa bella, cuando yo llego y veo el mar me fascino, ya que es una fuente poderosa”, comentó.