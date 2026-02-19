En Mazatlán será el Encuentro de Cronistas e Historiadores del Pacífico Norte y Tierra Adentro

A los cronistas e historiadores de asociaciones formales, así como a investigadores independientes y especialistas interesados invitan a participar en el tercer Encuentro de Cronistas e Historiadores del Pacífico Norte y Tierra Adentro.

El evento tendrá lugar del 13 al 15 de marzo en el Museo de Arte de Mazatlán, donde podrán presentar trabajos relacionados con procesos de conquista, colonización y evangelización; historia comparativa regional; fundación de pueblos y ordenamientos territoriales; personajes ilustres y temas libres vinculados con la memoria histórica de sus comunidades.

Este evento que organiza el Instituto Sinaloense de Cultura, a través de su Delegación Sur, abren la convocatoria que establece las bases para el registro y envío de ponencias, las cuales deberán ajustarse a los lineamientos técnicos señalados por el comité organizador. Asimismo, contempla una cuota de recuperación que incluye participación, constancia, recorridos programados y comidas durante los días del evento.

Durante las tres jornadas en el Museo de Arte de Mazatlán se desarrollarán ponencias, conferencias magistrales, presentaciones de libros y actividades culturales, consolidando este espacio como un punto de encuentro para el análisis historiográfico y el fortalecimiento de la memoria regional.

La convocatoria es impulsada por La Crónica de Sinaloa A.C., en coordinación con el Gobierno del Estado de Sinaloa, el Ayuntamiento de Mazatlán y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), además de contar con la participación de asociaciones civiles y organismos especializados como La Crónica de Nayarit, la Asociación de Cronistas Sonorenses (ACROS), la Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Jalisco, la Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Durango, la Sociedad Sinaloense de Historia y la Sociedad Sonorense de Historia.