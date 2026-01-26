En octubre será el 24 Festival de Cine de Morelia 2026

El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) ha anunciado las fechas en que se realizará para su edición 24.

De acuerdo a los organizadores del 16 al 25 de octubre serán las fechas en que se habrá diversas proyecciones en la capital de Michoacán y también habrá funciones virtuales.

La programación abarcará la competencia mexicana, los estrenos nacionales e internacionales, homenajes y clases magistrales.

Además, se espera la presencia de figuras de la cinematografía mundial.

Edición 2025

En su edición pasada en Morelia hubo diversas actividades y contó con la presencia del director brasileño, Kleber Mendonça Filho para presentar su filme El Agente Secreto.

Previo a la proyección de su filme, Mendoça recibió la medalla de la Filmoteca UNAM en el Centro Cultural Universitario. Esta se la otorgó Hugo Villa Smythe, director general de Actividades Cinematográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

“No estaba preparado para entender el significado de esta medalla. Mi trabajo como programador y curador del Instituto Moreira Salles, viene mucho de deseo de presentar películas del pasado, películas de archivo. Es un premio lindo y significativo, estoy muy feliz. Agente Secreto es una película acerca de la universidad pública y el cómo hay una visión en la sociedad de un tipo de Brasil y la universidad pública debe ser protegida. Muito Obrigado”, destacó.

Mientras que Juliette Binoche fue homenajeada y recibió el premio a la Excelencia Artística.

La actriz francesa, Juliette Binoche presentó su ópera prima como directora y con ello recibió el Premio a la Excelencia Artística que otorga el evento que se realiza en Michoacán.

Su historial incluye películas como Chocolat, Damage, Tres colores: Azul, Mala Sangre, entre otras. Su primer filme como directora se llama In-I a motion, el cual cuenta su experiencia de trabajar con el bailarín, Akram Khan.

De igual manera se registró una manifestación Pro Palestina previo a la entrega de un reconocimiento a la actriz y directora Juliette Binoche. Los manifestantes llegaron sobre la calle Santiago Tapia a uno de los recintos que forman parte del evento.

Con una bandera gigante de Palestina y un retrato del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla con la leyenda “Hazte wey”, se escucharon algunas consignas como “Se va a caer, se va a caer, el genocidio se va a caer” y “Palestina vencerá”.