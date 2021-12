$!En presentación del libro Infotecnologías, expertos de la Unesco afirman que la pandemia evidenció la problemática en educación

El artículo de Martín León muestra en gráficas las posibilidades de acceso de los estudiantes de 21 universidades del país y la forma cómo estuvieron recibiendo la enseñanza.

La investigadora Ana Imelda Coronel aporta un trabajo con mujeres campesinas que impartieron un curso de perspectiva de género que fue llevado virtualmente y de cómo fue el aprendizaje.

En el artículo que escribió el doctor Gastélum Escalante se muestra el enfriamiento del proceso enseñanza aprendizaje.

“No hay contacto, no hay miradas, y eso propicia una cierta inhibición y apatía por el proceso”.

En su intervención el doctor Yáñez Velazco, coordinador del libro también, reconoció el privilegio de tener en la moderación a Axel Didriksson, investigador de tiempo completo de la Unam y Presidente de la Global University Network for Innovation para América Latina y el Caribe, así como los comentarios de Ana Lúcia Gazzola y de Editorial Porrúa de tomar el proyecto.

“Una de las mayores enseñanzas que deja la pandemia es la de trabajar con nosotros, aunque estén lejos de nosotros, el valor del trabajo en red, está claro que nunca se había escrito y hablado tanto de educación en la historia de la humanidad”, dijo el coordinador del libro.

“Estoy convencido en este momento que si un virus tenemos que contagiar es el virus del pensamiento, y cómo nos deja parados la pandemia y cómo vamos a ir una vez que salgamos”.

En el evento se contó con la asistencia del académico nicaragüense Francisco Telémaco Talavera, rector de la Universidad Nacional Agraria, es doctor honoris causa por varias universidades del mundo expresó que el libro es un trabajo de un diverso equipo de investigadores de alto nivel como Didriksson.

“Aunque el libro tiene el título de Infotecnologías, la realidad es que el libro debiera ser leído no solo por quienes están en el ámbito en la educación y en cualquier ámbito del desarrollo social, económico y trasciende a la educación; el valor que tiene es muy amplio y se le debe dar una gran divulgación, hacer un análisis y estudio en positivo”, afirmó.

“Los autores no presentan sus criterios como verdades absolutas, sino análisis con diferentes salidas en los escenarios posibles, se analiza incluso cuál era la realidad ante de la pandemia, porque la realidad no comenzó con la pandemia, sino que la ha agudizado el problema económico, social, ambiental, tecnológico.,

Afirmó que el mundo estaba preparándose en 2019 para lo indeseable y vino lo impensable.

“En el primer artículo que escribió el doctor Didriksson, dice que la OMS ya había alertado probables problemas en el ámbito de la salud que ya estaban sucediendo y la pandemia fue una expresión de algo que no se quiso tomar en cuenta en su momento, igual pasó con el cambio climático, los científicos lo hablaron mucho y no se les hizo caso, y realmente tuvimos que llegar a un punto casi al borde del abismo para establecer la consciencia de algo que se pudo haber prevenido mucho antes”.

En el ámbito meramente educativo, señala el problema de la educación antes de la pandemia y las oportunidades que no se estaban aprovechando al máximo.

“El problema de la cobertura desde las infotecnologías, pero no habíamos adquirido la consciencia que la Pandemia obligó a asumir, evidenció una realidad que ya existía; se hace un análisis en la dimensión que tiene el problema, pero estos problemas globales no tienen soluciones locales, tienen que abordarse desde lo local, desde lo regional y desde lo mundial, de lo contrario no habrá manera, igual que pasa con el cambio climático y las drogas”.

El académico propuso que se quiere un cambio de modelo de desarrollo económico y social, y un cambio de enfoque en la utilización de las infotecnologías en la educación al pasar del mundo tangible, ahora a un mundo volátil.

“El libro aborda el problema desde la infotecnología, pero lo aborda desde las potencialidades indiscutibles e innegables, pero para la educación, para el trabajo, pero no lo debemos de ver como la panacea, porque tiene otras aristas, porque lo han propuesto como la solución y no como el medio”.

Se pensó en algún momento que dotando a los estudiantes de herramientas electrónicas, se iba a solucionar el problema de la calidad, pero no fue así, la calidad fue igual y no fue sostenida.

“Las tecnologías tiene un enfoque tecnológico y técnico, y resalta el tema de la limitada cobertura que tienen las tecnologías en el mundo, por el problema de la infraestructura, sobre cómo llega, a dónde llega y cómo la familia tiene acceso a ella y si tiene para pagarla”.