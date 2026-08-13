En septiembre concluye la convocatoria al Premio Nacional de Ensayo Histórico y Social José C. Valadés

A los investigadores mexicanos radicados en el país se les convoca a participar en el Premio Nacional de Ensayo Histórico y Social José C. Valadés 2026, en el que se podrá participar hasta el 18 de septiembre del presente año, en cualquiera de los campos de estudio de la Historia de Sinaloa, como el económico, social, cultural, intelectual y político.

La presente edición de la convocatoria al igual que el año pasado, todo el proceso del registro se hará en línea, para evitar el papeleo e incentivar a quienes escriben sobre Sinaloa desde otros lugares, y facilitarles que puedan participar.

Los interesados en participar en la presente convocatoria, deberán tomar en cuenta que el correo electrónico del usuario es el único dato visible para el Instituto Sinaloense de Cultura en el formulario, por lo que, dado que la participación es bajo seudónimo, se recomienda utilizar un correo que no contenga datos personales del participante.

Los ensayos presentados deberán aportar nuevos conocimientos a su campo de estudio, además de cubrir los siguientes requisitos: ser inéditos, elaborados mediante el uso de documentación original y técnicas y métodos rigurosos.

Los interesados deberán presentar un ensayo con extensión mínima de 80 y máxima de 150 cuartillas. Al momento del registro se hará llegar un folio al correo electrónico registrado, mismo que deberá estar escrito en el sobre de las plicas de identificación.

Los concursantes deberán firmar su trabajo con seudónimo y, en sobre cerrado y rotulado por fuera con el mismo seudónimo, deberán enviar los datos suficientes para localizar al autor, copia de identificación oficial, así como una breve ficha curricular a la siguiente dirección:

Dirección de Patrimonio, Museos e Investigación del Instituto Sinaloense deCultura (ISIC), ubicado en las calles General Rafael Buelna esquina con Doctor Ruperto L. Paliza, s/n, Centro, Código Postal 80000, Culiacán, Sinaloa.

No podrán participar miembros de la institución convocante ni sus familiares en primer grado ni trabajadores del gobierno en cualquiera de sus 3 órdenes. Tampoco quienes hayan ganado en ediciones anteriores, ni obras premiadas en certámenes similares.

El jurado calificador estará integrado por especialistas de amplio reconocimiento en los campos de la presente convocatoria y su decisión será inapelable.

La convocatoria que puede consultar en la página web del ISIC o en sus redes sociales, y cualquier duda, favor se puede dirigir al correo electrónicopremio.ensayo@culturasinaloa.gob.mx o al teléfono (667) 716-4152 al Departamento de Investigación del ISIC.