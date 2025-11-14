$!Enaltece Arturo Santamaría la figura de sus padres, en su más reciente libro

Un homenaje, un tributo, a la figura de sus padres, es el que brinda el autor mazatleco Arturo Santamaría Gómez, en su libro Si hablas con Dios...pregúntale si yo te he dejado de amar, una novela que narra la historia romántica que involucra a May y Conchita, dos jóvenes de 18 y 20 años que se enamoran, se casa, y 62 años después, Mau deja claro que jamás la ha dejado de amar. El libro se presentó dentro de la Fil Culiacán 2025, en donde el autor estuvo acompañado por el escritor Juan Esmerio y la diputada María Teresa Guerra, como comentaristas del libro. ”Esta es una novela especial, de dos personajes que vivieron más de un siglo de vida, y al final de la revolución, viendo como sus vidas fueron tocadas profundamente por la revolución mexicana, creciendo en un nuevo orden social, lo que les permite acercarse uno al otro”. Ella, Conchita, detalló el autor, era una chica de grandes élites, creciendo en una población industrial rodeada por haciendas, mientras que Mau, era un hijo de la clase obrera, y que gracias a las rupturas que originó la revolución, ellos se encuentran para a partir de ahí construir una vida, viviendo toda clase de situaciones.

”Esta es una historia de amor puro, de cómo la clase obrera se enamora de una niña rica y que ella por la educación liberal que tenía de su padre se enmora de él, sin importarle su diferencia social, e incluso el rechazo racial, por ser un hombre de tes morena y ella blanca, superadas por el amor”, señaló. Santamaría detalló que parte de esta novela está inspirada en la historia de sus padres. “Esto que escribí aquí, tiene que ver con ellos, es la base de esta novela que trae mucha ficción, pero en escencia es la historia de ellos, plasmándola en este libro, el cual le tomó un gran tiempo desarrollarla, ya que llevó mucha investigación de campo. La historia, explicó, está dividida en capítulos, ya que cuenta con una línea cronológica, desde su etapa en la escuela primaria, hasta llegar su etapa madura. ”Esta obra me deja mucho en lo personal, me hace recordar aquellas pláticas familiares, pero también la reivindicación de la gran influencia que tuvo su padre sobre él, para decidir volverme periodista, dejando una huella enorme en mí, de igual manera mi madre, dejándome una establidad emocional impresionante, gran firmeza, dotándome de mucha disciplina, este libro es para recordarlos, brindar un homenaje a su historia, su legado, sus memorias”, resaltó.

Rodolfo Valenzuela, María Teresa Guerra, Arturo Santamaría y Juan Esmerio.

Con este libro, el autor suma ya, casi 30 obras literarias en su haber, entre las que se destacan De Carnaval, Reinas y Narco, Las jefas del narco, Sinaloa: Milagro de Luz, entre otros. Entre los comentaristas estuvo el escritor Juan Esmerio Navarro, quien detalló que la obra de Arturo Santamaría, se aparta por completamente a lo que han hecho los narradores normalmente. “El libro muestra una reivindicación del espíritu sucreño, la personalidad, la esencia de lo que son las personas del sur. Esta sin duda es una de las grandes aportaciones que hace esta novela, además, de ser una obra que se expande por el tiempo por unos 80 años, y se ramifica hacia distintas geografía”. Agregó que Arturo Santamaría logra meter al mapa de la literatura del norte, ese paraíso llamado Atizco, Puebla, un lugar al pie de la montaña del Popocateptl.

La diputada destaca la trayectoria del escritor Arturo Santamaría.