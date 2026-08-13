Enaltecerá Jesús Ochoa el valor de la amistad, con la obra ‘Fruncidos’

Tras 11 años de ausencia, el reconocido actor mexicano Jesús Ochoa regresa a Culiacán, acompañado del también actor Sergio Galindo, para juntos presentar la puesta escena titulada Fruncidos, una obra que resalta el valor de la amistad entre dos viejos amigos y que se presentará el 25 de agosto en el teatro Pablo de Villavicencio a las 19:00 horas. Una obra que transita entre recuerdos, reclamos y un humor puramente sonorense, la cual, en palabras de Jesús Ochoa, hará al público llorar, pero de risa, mostrando como hasta en los momentos más duros, el buen humor puede ser una buena forma poderosa de sobrevivir y de querer. Vía telefónica, Jesús Ochoa compartió su emoción de volver a Sinaloa, a Culiacán, donde dijo, tiene buenos amigos y donde se come muy rico. Vuelve con una obra con la Compañía Teatral del Norte A.C, la cual se formó hace 30 años y con quien Jesús participaba en algunas producciones y de la que él mismo es uno de los fundadores. “Yo quería regresar a la compañía, me urgía regresar ahora sí, así que hablé con Sergio Galindo para ver qué hacíamos, empezamos a buscar una obra, hasta que se nos ocurrió mejor escribir la que queríamos, dando como resultado una selfie teatral, contando lo que nos había pasado a nosotros desde que nos conocimos”, detalló Ochoa.

Sergio Galindo y Jesús Ochoa se presentarán en el Pablo de Villavicencio el 25 de agosto.

Entonces se crea una obra puesta en dos personajes que son dos viejos de la sierra llamados “El Chato” y “Melitón”, dos viudos, amigos desde niños, muy malhablados, gritones y muy sueltos de todo. Hasta que sucede una cosa que lo cambia todo, convirtiéndose el público en un testigo fiel de ese momento. ”El resultado de esta fusión es una obra verdaderamente viva, llevándonos hacia nuestros adentros de una manera especial, porque incluso, los nombres de los personajes, son de nuestros padres, una obra donde se conjugan muchas cosas de la familia y más. Sólo le pido al público que no vaya a tomar mucha agua, porque no van a parar de reírse”. Ochoa destacó también que la mancuerna en el escenario con Sergio Galindo, ha sido por demás especial, uniéndolos una amistad de más de 50 años, con una compañía teatral que se ha convertido en un ejemplo en el país, formando a artistas y un público asiduo al teatro en Sonora, algo que lo llena de orgullo.

Fruncidos también se presentará en Los Mochis y Mazatlán.

Fruncidos, escrita por el mismo Sergio Galindo, llena de humor serrano sonorense, bajo la dirección de Paulo Galindo, se estrenó en Hermosillo, donde, resaltó Ochoa, tuvo una gran respuesta por parte del público, cumpliendo tres temporadas en esta ciudad, para posteriormente comenzar una gira de presentaciones en Baja California, y ahora toco el turno a Sinaloa, donde ofrecerá tres presentaciones, los días 24 en Los Mochis, 25 en Culiacán y el 26 de agosto en Mazatlán. ”Fruncidos es una obra que el público sinaloense hará suya, les va a encantar y estoy seguro que nos van a pedir que volvamos, te juro, que si no se ríen, les regreso su dinero (risas)”, expresó El actor de filmes como Rescatando al Soldado Pérez (2011), ¿Qué culpa tiene el niño? (2016), entre otras, agregó que la gira de la obra tras su paso por Sinaloa, continuará por Monterrey, regresará a Baja California, entre otras. Proyectos de cine Respecto a si existe la invitación a un proyecto de cine, Ochoa compartió que ha recibido muchas invitaciones a ser parte de alguna nueva película, a las cuales se suma una vez que esta es un hecho ya que se va a grabar. Sobre si participará en la nueva entrega de La Era de Hielo: Mundo de Lava, que se estrenará en febrero de 2027, prestando su voz nuevamente al Mamut llamado Manny, contestó que aún no lo han llamado, pero él sí estaría encantado de volver a sumarse a esta franquicia. Con una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión, Jesús Ochoa resalta que hoy más que nunca, ama verdaderamente esta profesión, a la cual llegó, recordó, sin haberlo deseado, cosechando éxitos en cada uno de estos. Mientras se define su participación en algún proyecto fílmico, Jesús Ochoa destaca estar feliz haciendo teatro, y deja claro que todo lo que ha hecho en el mundo de la actuación ha valido la pena. “Todo lo que he hecho en la actuación hasta esta etapa de mi vida, me viene a confirmar que todo ha valido la pena, doy gracias a Dios por todo lo que me ha enviado, hoy incluso mi hija a sus 22 años siguió mis pasos y me ha superado por mucho, sus dotes artísticas son superiores a las que yo tuve para poder hacer algo, ella lleva la actuación en la sangre, herencia de su abuelo y familia y de mí ni se diga”. La actuación me ha brindado todas las satisfacciones que nunca, dijo, pudo haber esperado. “Me ha dado aprendizaje, grandes amigos, bellas experiencias, trabajar en Hollywood, cosas que siento no merecía, pero que pasaron, así como conocer a grandes actores y personajes, trabajar con ellos, y yo feliz”.

Jesús Ochoa.