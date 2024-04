Durante la presentación, la agrupación integrada por José Juan Carlos Osuna Camacho (bajo y primera voz), Mario Robles Quintero (armonía y tercera y cuarta voz), César Paul Osuna Caldera (requinto y tercera voz), David Rodríguez Ortiz como músico invitado en las percusiones y Pablo Osuna Avilés (director, armonía y segunda voz), interpretaron también We said goodbye, del brasileño Dave Maclean, así como Para no verte más, del argentino Guillermo Novellis La Mosca, No me queda más , de Ricky Vela.

Luego de recibir reconocimiento por su participación en el programa Adscrito a la Coordinación General de Extensión de la Cultura, Radio Universidad, la Unidad Académica de Artes y la Unidad de Bienestar Universitario, la agrupación universitaria cerró su participación interpretando El color de tus ojos, Omar Robles, Antes de que te vayas, de Marco Antonio Solís, y Mi olvido, de Espinoza Paz y finalmente Have you ever seen the rain, de la agrupación estadounidense Creedence Clearwater Revival.

Durante sesenta minutos, la agrupación ofreció lo mejor de sí como lo viene haciendo desde su nacimiento el año 2015, con la finalidad de preservar, rescatar y difundir géneros musicales en todos los escenarios posibles, siendo los espacios de la Universidad Autónoma de Sinaloa una catapulta de suma importancia para ello.