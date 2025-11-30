Encienden en el Jardín Botánico el árbol de la esperanza

La espera terminó, la magia de la navidad finalmente llegó al Jardín Botánico de Culiacán, con el tradicional encendido de luces del Árbol de la Esperanza, anunciando así el inicio de uno de los eventos más esperados del año La Navidad en el Botánico: Un Jardín de luz 2025, un espectáculo de luces y experiencias el cual culminará hasta el 11 de enero de 2026. Cientos de personas acudieron puntualmente al llamado, niños, niñas, jóvenes y adultos, arribaron emocionados a la explanada del jardín, listos para disfrutar de ese momento especial, llenos de emoción, para después, realizar el recorrido por todas las experiencias preparadas, en donde la naturaleza se fusiona de manera armónica con las luces multicolores que vistieron al jardín, para convertirlo en un refugio de sueños, luz y unión para Culiacán regalando bellas postales a los asistentes. Bárbara Apodaca Cabanillas, directora general de la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa I.A.P, además de dar la bienvenida a todo los asistentes, destacó que la Navidad, no sólo es una fecha en el calendario, sino un conjunto de costumbres que se ha heredado y que recuerda lo que más se valora y que se sigue compartiendo con los seres queridos.

Bárbara Apodaca.

”Agregar una costumbre de paz para la comunidad, fue siempre la aspiración. Es un honor par mí y mis compañeros que durante ya cinco años, mostremos a través de luces, la belleza en las cosas simples, rodeados de la naturaleza un refugio, un punto de encuentro que se mantiene vivo, un espíritu comunitario, alimentado por la pasión de mis grandes cómplices, con quien he tenido el placer de planear y construir este programa, también alimentado por el tiempo y liderazgo de Vanesa, Alondra y Alejandra, en los ya cinco presentaciones y todo el equipo de Sociedad Botánica de Sinaloa”, resaltó Apodaca Cabanillas. Agregó. “Un espíritu alimentado con la generosidad de Grupo Arca Continental y Fundación Coppel, la magia detrás de todas estas instalaciones. Comencemos entonces esta celebración y gracias a todos por acompañarnos, traernos su alegría y seguir haciendo de esta costumbre un lugar de encuentro, y que el espíritu navideño ilumine cada hogar y cada corazón”, resaltó. Carolina Castro Rodríguez, coordinadora de vinculación de la Fundación Coppel, señaló en su mensaje de bienvenida que este es uno de los espacios más vibrantes y queridos en la ciudad, el Jardín Botánico de Culiacán.

La pequeña Alissa realiza oprime el botón de encendido del árbol.

”Hoy celebramos el inicio de la Navidad en el Botánico 2025, un evento que durante cinco años, se ha convertido en una de las tradiciones más esperadas por las familias sinaloenses, y no es casualidad, porque este lugar tiene la magia de unirnos, de poder hacer una pausa, levantar la mirada y reconectar con lo que realmente importa, la familia, la comunidad y la esperanza”, expresó Castro Rodríguez. La coordinadora dejó claro que, lo que en el jardín sucede, no sólo es un espectáculo de luces, sino un regalo para la ciudad, un recorrido que combina naturaleza, arte, música, cultura y también mucha ilusión. ”Para Fundación Coppel, los espacios como este son fundamentales, son lugares donde las personas pueden coincidir de forma segura y accesible, creando momentos que dejan huella, fortalecen la construcción de paz y el tejido social de nuestra comunidad, gracias por hacer suyo este espacio, por traer a los pequeños, y por seguir alimentando la ” resaltó.

El jardín cuenta con nuevas experiencias para las familias sinaloenses.