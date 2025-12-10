Encienden la Navidad con un llamado de armonía familiar

El Festival Navideño 2025 del Instituto Sinaloense de Cultura fue inaugurado con un emotivo llamado a la reflexión y la unidad, seguido por el tradicional encendido del Árbol de Navidad que congregó a numerosas de familias en la explanada del Centro Cultural Genaro Estrada junto al Malecón.

Rodolfo Arriaga Robles, director de Programación del Isic, presidió el evento en representación del director general, Juan Salvador Avilés Ochoa y en su mensaje destacó la importancia de que, “en estos tiempos tan difíciles, hagamos una reflexión en torno al significado de estas fechas, y recordar que, si en el hogar tenemos amor y armonía, tendremos también una sociedad armoniosa”.

El festejo comenzó con la actuación de la Banda Sinfónica Juvenil del Estado, bajo la dirección del maestro Diego Rojas, aunque la música se interrumpió brevemente para que Arriaga Robles y otros funcionarios realizaran el conteo para el Encendido del Árbol Navideño en la explanada junto al Paseo Niños Héroes.

Una vez encendidas las luces, la banda continuó su concierto en el Ágora Rosario Castellanos, deleitando al público con un variado repertorio de villancicos y temas clásicos agrupados en popurrís.

Abrió con “El Espíritu de la Navidad” (arreglos de Jacob de Haan) que incluyó villancicos europeos como “Lejos en un pesebre”, “El primer Noel” y “Venid todos los fieles”.

Siguió con el “Popurrí Navideño” (arreglos de Lorenzo Pusceddu), con una mezcla festiva con temas como “Aleluya”, “Noche de Paz” y “Jingle bells”. Luego, “Favoritas de la Navidad” (arreglos de James Swearingen), presentando canciones populares como “Rodolfo El Reno” y “Rockeando en torno al árbol de Navidad”.

Continuó con “Es Navidad” (arreglos de Warren Barker) con clásicos como “Alegría al Mundo” y “Te deseamos una feliz Navidad”.

El broche de oro del concierto lo pusieron dos piezas de Leroy Anderson, “Festival Navideño” y “Paseo en trineo”, y el clásico latino que encendió el entusiasmo de los presentes: “Feliz Navidad”, de José Feliciano, con arreglos de Víctor López.

El programa continuó este miércoles 10 a las 16:30 horas, con la inauguración de un Nacimiento y exposición, así como la posada tradicional navideña para alumnos de la Escuela Superior de Artes José Limón, y el espectáculo “Folclor Navideño”, a cargo de los talleres de Danza Folclórica Infantil y Juvenil y la Compañía Folclórica Sinaloense, a cargo de la maestra Olimpia Chávez.

Este jueves 11 de diciembre

El jueves 11, a las 17:00 horas se presenta el Taller de Teatro Infantil en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario. Y a las 17:30 horas, en el Paseo de las Artes habrá villancicos y cantorías con coros de la Casa de la Cultura de Cobaes y una pastorela a cargo de la compañía teatral de la UAS, dirigida de Alberto Bueno.