$!Encuentra Clyo Mendoza en la desgracia la reivindicación del amor, con su libro ‘Furia’

Ante un nutrido público que se dio cita en el foro principal del Polideportivo de la UAS, Mendoza agradeció el espacio y el tiempo para hablar sobre su libro, en la que es su primera visita a Mazatlán.

Sobre por qué es importante abordar la violencia a través de los cuerpos que han sido marginalizados, la escritora detalló que en todo lo que escribe siempre la ha obsesionado hablar sobre los personajes liminales.

“Yo viví en la sierra, en Oaxaca, y me di cuenta que la literatura no abarcaba este tipo de personajes, donde además, el desierto se ha vuelto un lugar también muy importante para mí, específicamente el de San Luis Potosí, donde he encontrado personajes que parecen mitológicos, donde muchos de ellos no se perciben como violencia de una marginalidad, pero sí lo es”, detalló.