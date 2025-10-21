Enfrentan recuerdos y miedos en ‘Catástrofe’

Una coreografía divertida, dinámica y al mismo tiempo profunda, protagonizaron Surasí Lavalle y Vanya Saavedra, en “Catastrofe”, que se presentó en el teatro Socorro Astol, dentro del Festival Cultural Sinaloa 2025.

La pieza escénica de la bailarina y coreógrafa Xitlali Piña Poujol, una de las obras seleccionadas como parte de la convocatoria lanzada por el Instituto Sinaloense de Cultura para ser parte del Festival, trata, a través del cuerpo y el movimiento, sobre los recuerdos catastróficos vividos por dos amigas, en un escenario con tan solo dos sillas de madera como apoyo escenográfico.

La tragedia, el dolor, el estrés y el miedo a la lluvia, así como la ironía, hasta un rap, fueron parte de la coreografía presentada por las bailarinas mazatlecas que dieron una demostración de su talento no solo para la danza, sino para el teatro, en el espectáculo que cuenta con música original de Roberto Guerra.