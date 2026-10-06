EnNingúnlugar llevará a Mazatlán al cierre de la Muestra Nacional de Teatro

La escena mazatleca llegará a uno de los encuentros teatrales más importantes del País de la mano del colectivo enNingúnlugar, dirigido por el artista escénico mazatleco Luis Alberto Rubio Díaz y la creadora colombiana Eliana Marcela Jiménez Acuña, quienes fueron invitados a cerrar la Muestra Nacional de Teatro 2026, que se realizará en noviembre en Querétaro.

El colectivo llevará al encuentro la obra de teatro físico “Cuando lleguen los Bárbaros”, una propuesta que reúne danza, teatro, música en vivo, texto y una experiencia sensorial para el público.

La obra tiene alrededor de seis años de haber sido estrenada y surgió con apoyo de Iberescena.

La obra es dirigida por Rubio Díaz y Jiménez Acuña, quienes también participan como intérpretes junto a Sofía Quiroz, Humberto Vega, Anna Karen Huesca, María Paula Pérez Yate y Daniel González, además del equipo de iluminación.

Para sus creadores, haber sido seleccionados para participar en la Muestra Nacional de Teatro y además, recibir la invitación para realizar el cierre, representa una oportunidad para llevar el trabajo que durante años han desarrollado desde Mazatlán hacia uno de los principales escaparates de las artes escénicas del País.

“Cuando lleguen los Bárbaros” no plantea una historia de manera completamente literal, sino que propone un recorrido sensorial en el que confluyen imágenes, movimiento, música en vivo, diálogos y distintas herramientas escénicas.

“Es un viaje más sensorial, sensitivo”, explicó Jiménez Acuña, quien destacó que la propuesta busca que el espectador atraviese diferentes emociones y se relacione con la obra desde una experiencia más corporal.

La invitación se suma a otros compromisos que el colectivo tendrá durante los próximos meses ya que también fueron convocados para participar en el Encuentro Nacional de Danza, donde presentarán “La Corriente Verde”, un laboratorio de creación que reúne a alrededor de 50 cuerpos y que aborda conceptos como migración, silencio, lentitud y poder a través de una intervención en el espacio público.

Además, en diciembre tienen una invitación para participar en Dança Deriva, Encuentro de Danza, Performance y Activismo, en Brasil, donde llevarán dos trabajos que se encuentran en proceso de estreno, “El unicornio”, creación e interpretación de Sofía Quiroz y “Benigna”, creación e interpretación de Jiménez Acuña, ambas bajo la dirección de Luis Rubio.

El encuentro contempla actividades en Belo Horizonte, Río de Janeiro y São Paulo y reunirá propuestas de distintos países de Latinoamérica.

Un espacio para el arte y el bienestar

Tras 12 años de trabajo artístico, viajes y formación en distintas disciplinas, Luis Alberto Rubio Díaz y Eliana Marcela Jiménez Acuña regresaron este año a Mazatlán para abrir Casa Verde, Jardín para el Buen Vivir, un centro de desarrollo humano ubicado en la colonia Venustiano Carranza.

El proyecto abrió sus puertas en junio y nació con la intención de vincular el arte y el movimiento con distintas herramientas orientadas al cuidado y bienestar de las personas.

Ambos son egresados de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán y después de concluir sus estudios, continuaron su formación en áreas como Medicina Tradicional China, gimnasia hipopresiva, neurolingüística, neuroeducación, psicología somática y nutrición Unani.

En Casa Verde ofrecen programas de movimiento consciente, educación artística y corporal para niñas y niños, entrenamiento para artistas escénicos y atletas, así como actividades dirigidas a personas mayores de 50 años.

El espacio también cuenta con un consultorio donde Rubio Díaz ofrece acupuntura y acompañamiento desde la Medicina Tradicional China y el análisis somático.

Para niñas y niños de entre 5 y 12 años cuentan con Humanimal Kids, programa que combina movimiento y disciplinas artísticas mediante actividades como parkour, acrobacia, meditación, danza, teatro y otras herramientas corporales.

Para adultos y personas dedicadas a disciplinas físicas existe Humanimal, mientras que El Reto Vivir Bonito está dirigido a mayores de 50 años, con ejercicios de movilidad y técnicas restaurativas.

La propuesta se complementa con Madre Calma, una cafetería que forma parte del concepto de Casa Verde y que ofrece panes, fermentos y bebidas elaborados artesanalmente, además de opciones veganas.

Rubio Díaz explicó que la intención del proyecto no es separar la salud del contexto en el que viven las personas, sino generar un espacio de encuentro donde el arte, el movimiento, la alimentación y las prácticas terapéuticas formen parte de una experiencia comunitaria.