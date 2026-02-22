Enrique Villa Rivera brinda taller sobre el petróleo

Para incentivar la curiosidad por temas relativos a la presencia de la ciencia y la tecnología en la vida cotidiana, José Enrique Villa Rivera ha impartido el taller: El petróleo, ese negrito que mueve al mundo, a niñas y niños de la Escuela Primaria “Gral. Álvaro Obregón” de Culiacán.

En una actividad lúdica que conjugó el juego y el aprendizaje, el Dr. Villa compartió un video donde explicó que desde hace mucho tiempo los seres humanos descubrieron una sustancia negra, pegajosa y con un olor peculiar que fue usada por culturas como los egipcios para suavizar pieles; los persas fabricaban productos con los que se curaban; otras culturas las usaron en la guerra para hacer fogatas y antorchas.

Los romanos lo colocaron en los cascos de los barcos para que los protegiera del agua y duraran más. Fueron ellos quienes lo llamaron con el nombre de aceite de piedra: petroleum, en latín.

Enrique Villa dijo que erróneamente se cree que el petróleo está en depósitos subterráneos en forma líquida, cuando en realidad se encuentra en las rocas y les compartió algunas muestras de petróleo de Emiratos Árabes, Brasil y México, lo que despertó la curiosidad de los alumnos.

El evento se realizó con la presencia de la directora del plantel, profesora Marcela de los Ríos Zavala y el Maestro Élmer Mendoza, presidente de El Colegio de Sinaloa.